MALUMA CANTA CONMOVEDORA VERSIÓN DE “CARNAVAL” EN “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” DESDE SU HOGAR EN MEDELLÍN

Sony/@SAmigosCoLatino

MIAMI, Florida (23 de abril de 2020). El ídolo global de la música latina, MALUMA se presentó anoche (18 de abril) en el histórico especial televisivo mundial “One World: Together At Home” entre artistas legendarios como Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Lady Gaga, Rolling Stones, John Legend, Stevie Wonder, Celine Dion, Jennifer Lopez y Taylor Swift, entre otros, para unir al mundo y celebrar a los trabajadores de salud de primera línea de la pandemia Covid-19.

Maluma es el único artista que cantó en español durante el especial televisivo. Desde su hogar, y con las montañas de su Medellín natal en la distancia, Maluma cantó una conmovedora versión acústica de su hit del 2016, “Carnaval”, acompañado únicamente por una guitarra (grabada por separado en el estudio personal del músico Santiago Torres).

La letra, la melodía de la canción y la interpretación del cantautor resultaron perfectas para la ocasión – inspiradoras y alentadoras. “Billboard describió la presentación como “impresionante” y “bella”.

De inmediato, el colombiano se convirtió en tendencia global en Twitter y se dispararon las ventas y streams de “Carnaval” así como el resto de su música. La canción llegó al #1 en el listado canciones de iTunes Latino y sus álbumes 11:11, Pretty Boy Dirty Boy y F.A.M.E. están en el top 10 del listado de álbumes mas vendidos de iTunes Latino.

Maluma, junto con su fundación El Arte de los Sueños, esta comprometido con la población de Antioquia, Colombia en medio de estos tiempos tan difíciles.

En cabeza de su Presidenta Manuela Londoño Arias y su fundador (Maluma) preocupados por la situación que viven las familias de los 170 soñadores que hacen parte de la organización y que pertenecen a la población vulnerable de Antioquia, continúan apoyándolos con su desarrollo, esta vez acogiendo a todo el núcleo familiar. El Arte de los Sueños ha entregado mercados que les permitirá llevar este momento de aislamiento sin que pasen necesidades de este tipo. Mercados adicionales están siendo donados a familias en el Alto de la Virgen en Guarne y en el municipio de Venecia, Antioquia.

Las donaciones solidarias también abarcan el sistema de salud; se entregaron: Respiradores-Tapabocas con válvula N-95, uniformes hospitalarios de un solo uso y más de 10 mil unidades de guantes en entidades como el Hospital San Rafael en el municipio de Venecia; la Clínica Ces Prado Centro y al Hospital San Vicente Fundación en Rio Negro. Desde hace cuatro años El Arte de los Sueños emprendió un camino claro que siempre ha buscado el bien de las personas bajo conceptos altruistas, generosos y humanitarios. Hoy más que nunca brinda consuelo en medio de la situación que vive el mundo por la pandemia Covid-19.

Además, Maluma donó 250 millones de pesos (unos 64.000 dólares) a Donatón, una iniciativa solidaria, organizada por la Alcaldía de Medellín, capital del departamento de Antioquia, para apoyar a las comunidades más vulnerables de la región.

Maluma recientemente se convirtió en el primer y único artista masculino latino en alcanzar 50 millones de seguidores en Instagram.