Magistrado teme que roben papeletas y actas para dañar proceso electoral

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante los señalamientos de algunos dirigentes políticos, especialmente del partido Nuevas Ideas, que durante los comicios del 28 de febrero podría haber fraude, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman afirmó que si quieren dañar el proceso lo pueden hacer al momento del transporte y resguardo de las papeletas y actas, tal como ocurrió en el pasado cuando robaban de las urnas los votos y eran quemados o desaparecidos.

“Han dicho que no creen en nosotros y no tienen confianza en el TSE, pero todo el proceso electoral en épocas pasadas está garantizado, la Unión Europea (UE) está consciente que en el país se hacen bien las elecciones. Si puede haber algún problema no va a ser en la tecnología de las mesas ni en la transmisión de los resultados, pero si están hablando de fraude posiblemente nos quieran afectar robándonos papeletas como se hacía antes, ya que el Tribunal debe recoger las papeletas y actas de todos los departamentos y transportarlas al CNPRE”, afirmó Wellman.

Asimismo, hizo un llamado a que las instituciones del Estado respeten las funciones del TSE, especialmente la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, que por surgir de los Acuerdos de Paz y ser apolíticas jueguen su rol y respalden las actividades para los comicios, pues desde 1992, en los 29 procesos electorales se ha respetados la alternabilidad en el poder y el derecho al sufragio.

“Pido a las instituciones que nos ayuden a que funcione el proceso electoral y nos den el apoyo necesario para que no se lleguen a dar estos hechos, necesitamos que los observadores estén con nosotros y que la Fiscalía General de la República esté pendiente, ya el fiscal ha dicho que no se va a permitir el fraude. Este tribunal es parte de los Acuerdos de Paz y está consciente del rol que debe jugar, hagamos que las instituciones funcionen, le pido a todos los funcionarios que tengan confianza y nos den el apoyo necesario”, enfatizó el magistrado del TSE.

Anunció que ya están confirmados los observadores internacionales, pero debido a la pandemia de la COVID-19 será un número menor en comparación con otros eventos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas participarán una buena cantidad, solamente de la UE su delegación será de tres personas, por lo cual pidió enviar más observadores. Además, está contemplada la presencia de uno o dos fiscales electorales en cada centro de votación y un importante número de observadores nacionales, quienes verificarán la defensa de los intereses de la sociedad.

“Les pedimos la ayuda a la población y a las instituciones, para que se eliminen esas voces que siembran la duda social respecto al tema electoral, no podemos echar marcha atrás, los Acuerdos de Paz son una realidad y el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. De acuerdo a la historia en el país se ha respetado la alternancia en el poder”, sostuvo.