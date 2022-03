Maestros piden no continuar con procesos de evaluación creados por ex ministra

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el nombramiento del nuevo ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) pidió no continuar con todo plan de evaluación creado por la exministra, Carla Hanania, por no ser justo y poco transparente, pues no sólo se utilizó en la selección de plazas, sino también sería implementado para traslados y otros procesos. Los maestros exhortaron al nuevo funcionario a que en su gestión respete la Ley de la Carrera Docente (LCD) y las normativas que regulan el buen funcionamiento del Ministerio de Educación (MINED), así como disminuir el gasto y despliegue propagandístico, a fin que ese fondo sea invertido en el incremento del bono a las escuelas públicas, pues hay centros escolares con $600.

“Hasta cuándo vamos a tener un ministro o ministra de Educación que salga de nuestras aulas, que conozca el sentir del sector educativo, que conozca nuestra realidad sobre la educación pública salvadoreña, es lamentable que nuestros gobernantes vean más sus intereses propios que los intereses de las grandes mayorías”, expresaron los representantes del FMS.

Asimismo, calificaron de negativo que desde la entrada del actual gobierno está prohibido el acceso a la información pública, por lo tanto, es difícil conocer si hay avances o retrocesos, y en razón de ello piden tener una administración transparente.

A la vez, mostraron su descontento por no haber participado en la reunión del ministro interino con algunas gremiales el pasado 23 de febrero, lo cual denota la falta de capacidad de diálogo, posiblemente por la incomodidad que le puedan causar alguna críticas, pero todas están acompañadas de las propuestas de solución encaminadas a la mejora del sistema educativo público.

Mientras tanto, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 21 DE JUNIO, también solicitó al nuevo ministro dejar sin efecto los lineamientos utilizados por la anterior titular, en el proceso de selección de profesores de nuevo ingreso e interinos, aplicando lo establecido en la LCD y el reglamento vigente. “Exigimos respeto a la Ley de la Carrera Docente y su Reglamento, exhortamos al titular de Educación establecer una mesa de diálogo permanente, con los sindicatos y organizaciones magisteriales, así como crear una política pública de empleo para resolver el tema de desocupación del magisterio salvadoreño”, externó a través de un comunicado ANDES 21 DE JUNIO.

También propuso una política de incentivo salarial consistente en un bono por ruralidad, incentivo docente, doble sección, sobre sueldo por atender el cargo de director o subdirector, horas clase y ascenso de categoría.

Otra de las propuestas de los profesores es fortalecer la institucionalidad de los Organismos de Administración de la LCD y no restarle atribuciones a una normativa que por ley le corresponde; asimismo, hacer una consulta al magisterio nacional para una reforma curricular en Educación Superior y Media con el tema de la educación virtual.

Pidieron al ministro interino hacer un plan de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura escolar, para que la niñez y juventud tengan espacios dignos donde reciban su educación.