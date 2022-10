Madre pide liberación para joven que perdió a su bebé por golpiza de Fuerza Armada en Régimen de Excepción

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Anatalia Cáceres, madre de Karla Raquel García Cáceres, privada de libertad, quien perdió a su bebé por una golpiza de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), junto a la Alianza Nacional El Salvador en Paz se presentó este día a la Tutelar de Menores Rosa Virginia para exigir a las autoridades la liberación de la menor y justicia por la muerte de su nieto.

“Yo necesito a mi hija, porque me la agarraron injustamente, los soldados llegaron, la agarraron, me la golpearon y se la llevaron. Señor presidente, me refiero a usted y le pido que me haga el favor de devolverme a mi hija, porque mi hija es mía, no es suya, yo confíe en usted, devuélvame a mi hija y a mi nieto”, pidió Cáceres.

Según Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico de la Alianza Nacional, de confirmarse la muerte del no nacido, la Constitución de la República establece que reconoce a toda persona como ser humano desde el instante de la concepción y si el Estado salvadoreño le quitó la vida, significa que cometieron un crimen de lesa humanidad y la familia tiene el derecho de demandar a los agentes del Estado que han causado la muerte.