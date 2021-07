Luz verde COES a velocista denunciado ante el INDES

Rolando Alvarenga

Tras la publicación del viernes anterior -en estas páginas- sobre la denuncia de tres entrenadores cuestionando la designación de la federación de atletismo ante el COES, para que el velocista Andrés Mijangos viajara a los Juegos Olímpicos de Japón, un federativo de esta disciplina se comunicó con el Co Latino para aportar luz sobre este caso correspondiente al Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del INDES.

De entrada el federativo argumentó que “la federación no acostumbra aclaraciones”, pero dijo que había “algunas imprecisiones en la publicación y que no se había pedido la versión federativa”. Ante esto se le explicó que no eran imprecisiones del diario y que si no se buscó la versión federativa fue porque el contexto de la nota contenía los antecedentes del caso y que aquí (en el Co Latino), a nadie se le ha negado, se le niega, ni se le negará el democrático derecho a la palabra, en cumplimiento a la razón de ser del balance periodístico. Sostuvo que en este caso, debidamente documentado, incluso con el papeleo clínico de ambos atletas, (el otro es Pablo Ibáñez, alumno de Sandra valiente), la federación siguió el debido proceso y terminó enviando el reporte al Comité Olímpico, quien fue el que, tras conocer la difícil situación clínica de Ibáñez, optó por otorgar la tarjeta de universalidad a Mijangos para viajar a Tokio.

“De nuestra parte y tomando muy en cuenta sus resultados, rendimiento y porcentajes finales, en donde solo le quedó pendiente una prueba de la evaluación general, hubiéramos querido que fuera Ibáñez, pero los exámenes y una junta de médicos determinaron que no se recuperaría a tiempo para Tokio”, expresó el federativo. En su denuncia presentada al INDES junto a otros dos entrenadores, Sandra Valiente, con video adjunto, expone que en su reciente carrera de los cien metros en el Centroamericano de San José, Mijangos “desaceleró” su velocidad a media carrera, tras haber salido con todo desde la meta, terminando último y afirmando estar lesionado. Entonces ya no se no se presentó ni a la carrera de los 200 metros que es por la que le dieron la tarjeta, ni a la de relevos, pero curiosamente, tres o cuatro días después ya entrenaba con normalidad. Ante tal revelación, el federativo anticipó que “se harán las investigaciones del caso y que sí se comprueba la denuncia de Sandra, habrá sanción, porque el deporte no es para hacer trampas”.

Diario Co Latino contrastó la versión del federativo con un par de elementos del COES y efectivamente, fueron coincidentes sobre los principales puntos expuestos por el federativo que llamó para por menorizar sobre esta polémica situación que con seguridad tendrá repercusiones.