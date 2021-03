Lula supera a Bolsonaro en potencial voto de elecciones 2022

Brasilia/Prensa Latina

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva superaría al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, revela el domingo una encuesta que mide el potencial de voto de 10 posibles candidatos.

Publicado por el periódico O Jornal do Estadão, el sondeo asegura que el 50 por ciento de los interrogados opinó que votaría o podría hacerlo por Lula si se presentara de nuevo al poder.

Un 44 por ciento afirmó que no elegiría al fundador del Partido de los Trabajadores (PT) en absoluto.

Bolsonaro aparece con 12 puntos porcentuales menos en el voto potencial (38 por ciento) y 12 más en el rechazo (56 por ciento).

La encuesta no evalúa un posible enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula, quien actualmente no cumple los criterios legales para ser candidato.

A diferencia de una encuesta de intención de voto, el potencial busca medir el suelo y el techo de aceptación de cada posible pretendiente.

En lugar de presentar una lista de candidatos y pedir al entrevistado que mencione su favorito, el estudio cita los nombres de los políticos y pregunta si el elector le preferiría con seguridad, si pudiera votar, si nominaría o no en absoluto o si no sabe lo suficiente para responder.

La suma de las dos primeras respuestas (elegiría definitivamente y podría votar) es el voto potencial de cada aspirante presidencial.

Una llamada ley de Ficha Limpia prohíbe a Lula presentarse en el 2022, al tener dos condenas dictadas por un órgano colegiado.

Su defensa intenta anular las sentencias relativas a propiedades en la ciudad costera de Guarujá y en el municipio Atibaia, en el estado de Sao Paulo.

En una reciente entrevista concedida a TV 247, el exdirigente obrero volvió a precisar que no luchará por ser candidato a la presidencia, sin embargo, si la izquierda quiere, puede disputar la próxima elección.

Manifestó su apoyo a una posible candidatura del exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, tal y como ocurrió en la justa comicial de 2018 que ganó Bolsonaro.

En otra entrevista al portal de noticias UOL, Lula comentó que su apuesta de presentarse ante las urnas obedecerá a las circunstancias políticas.

‘Dependerá del PT, de las candidaturas dentro del partido, de las alianzas políticas. Seamos francos: ya he sido presidente de la República, no necesito volver a serlo. Para ser candidato, tiene que haber una razón mayor. Si es necesario derrotar al bolsonarismo, no duden que me pondré a disposición’, subrayó.