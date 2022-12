Luis Enrique renuncia a la selección española de fútbol y Luis de la Fuente será su reemplazo

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Ante la eliminación de España en los octavos de final de la Copa Mundo Catar 2022, en la tanda de penales ante Marruecos, el ahora ex director técnico de la roja, Luis Enrique, decidió prescindir de su puesto en la selección y dar paso a Luis de la Fuente para que asuma la dirección del combinado español. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deseó a traves de redes sociales al ex DT la “mejor de las fortunas” y a su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. Además, señaló que el técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa.

Luis Enrique comunicó en sus redes sociales que “en mi nombre y el de todos los que formamos el staff: todo empezó hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina).

A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más. Ha sido muy especial formar parte de esto”.

Además, el ex jugador dijo sobre el nuevo director de la selección española que “toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión… Lo que necesita la selección es apoyo, en todo su significado, para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga”.

Luis de la Fuente es un ex jugador del Atlético de Bilbao, además del Sevilla y se retiró del Deportivo Alavés. Posterior a su retiro se desempeñó como DT de la categoría sub-21 de la selección española y ahora fungirá como estratega de la selección mayor.

Las reacciones no se hicieron esperar y el capitán de la selección, Sergio Busquets, también envió un mensaje al ex jugador: “muchas gracias mister Luis Enrique, por estos años de seleccionador. Gracias a ti y a tu staff por la confianza, trabajo y dedicación. Después de muchos años siempre he seguido aprendiendo con ustedes y eso es admirable, como también la filosofía de fútbol y vida que tienes. Haz creado un gran grupo con valores y eso quedará para siempre”.

Albert Luque se convertirá en enero en el nuevo director deportivo de la Selección, quien además marcó el rumbo de la roja en los próximos meses en los que se espera que la Selección afronte una reestructuración con un nuevo modelo de gestión en la parcela deportiva tras la decisión de José Francisco Molina de no renovar su contrato y dar por finalizada su etapa en la RFEF después del Mundial de Catar para dar paso a un nuevo proyecto deportivo.