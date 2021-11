Luis Arce cumple un año de gestión frente el Gobierno boliviano

Telesur

El presidente boliviano, Luis Arce, ofreció un discurso a la nación, en el marco de la inauguración de la primera sesión ordinaria de la Legislatura de la Asamblea Legislativa (Parlamento) para 2021-2022 y al cumplirse un año de la toma del poder en la Presidencia del país.

Previamente al discurso del mandatario, el vicepresidente, David Choquehuanca, se refirió al reclamo popular por la justicia ante las muertes y violaciones a los derechos humanos y casos de racismo durante el período del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Al respecto, indicó que lo que sucedió en 2020 en comparación con 2021 es un reflejo del cambio irreversible y destacó la necesidad de usar los medios democráticos y del estado de Derecho para desterrar al fascismo y otras formas de violencia extrema.

“El 2020 nos ha advertido y nos ha enseñado de que el caos político, las muertes, el racismo, el abuso, la corrupción, las injusticias, la violación de los derechos humanos, no es el camino de nuestro sistema plurinacional. Es obligación de todos identificar a los responsables para que estos hechos no vuelvan a nunca más”, afirmó.En este sentido, se refirió a la importancia de que la justicia actúe respetando el debido proceso, pero identificando a los responsables para que los hechos no queden impunes.

“Un país sin justicia es una nación sumergida en el desorden y el caos, la justicia tiene que buscar la verdad, el pueblo necesita saber la verdad, el pueblo clama justicia”, indicó. Luis Arce, por su parte, dio a conocer ante el Legislativo los resultados de sus 12 primeros meses de gestión. En relación con su administración, refirió que el 54,4 por ciento de la población boliviana mayor de 18 años está vacunado completamente contra la Covid-19, gracias a la aplicación de 7,9 millones de dosis de las más de 15,4 millones de antígenos gratuitos distribuidos.

A su vez, apuntó que en la tercera ola de la pandemia, la inmunización fue masiva, alcanzando el 64 por ciento de primeras dosis y del 54 por ciento en segundas dosis, además de implementar la vigilancia epidemiológica activa.

El jefe de estado boliviano recordó que al asumir el mandato en noviembre de 2020, el país tenía una profunda crisis sanitaria a causa del coronavirus.

“En Bolivia, el COVID-19 llegó en marzo de 2020, trayendo dolor, luto e impotencia frente a una clara incapacidad de manejar la crisis sanitaria del gobierno de facto, la falta de insumos médicos, de medicamentos, de oxígeno, pruebas masivas de PCR, de personal capacitado se tradujo en cifras estremecedoras de letalidad, en un escenario que, a pesar de haber adoptado cuarentenas rígidas y flexibles, no avizoraba esperanza para el pueblo boliviano”, comentó.

Para enfrentar esta situación, el mandatario dijo que se ejecutaron tres líneas de acción que entendieron los testeos masivos y gratuitos, la vacunación gratuita y el fortalecimiento del sistema sanitario a nivel estatal. “Con estas acciones pasamos de una tasa de letalidad de 6,2 por ciento en la primera ola, a una letalidad que no superó el 2,7 por ciento en la segunda y tercera ola. Al comienzo de esta cuarta ola se registran los niveles más bajos de toda la pandemia con 0,96 por ciento en noviembre de 2021”, señaló.

Arce continuó su discurso, reseñando la labor del Gobierno para favorecer a la mujer embarazada con el Bono Juana Azurduy. Agregó que a través del Sistema Único de Salud y la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, el número de partos atendidos por personal calificado aumentó.

Igualmente, se refirió al restablecimiento de instituciones deportivas retomadas tras el Gobierno de facto, mediante reaperturas de centros, incentivos a la práctica deportiva y apoyo económico.

Destacó también la apertura del curso escolar en febrero de 2021, con el 38,5 por ciento de las instituciones educativas en modalidad presencial, aumentando a 58,7 por ciento en octubre. “Si a esa modalidad se suma las clases semipresenciales, tendríamos un total de 84,1 por ciento del total de las unidades educativas del país bajo estas dos modalidades, que significa una mejora sustantiva del proceso educativo en nuestro país en época de pandemia”, evidenció.

Luis Arce se refirió adicionalmente a las medidas de reconstrucción económica para buscar el crecimiento paulatino. “Las medidas implementadas respondieron favorablemente logrando retomar resultados positivos para nuestra economía, disminuyendo la profundidad de la crisis que en el 2.º y 3.er trimestre de 2020 tocaba fondo, con caídas acumuladas del producto de -12,9 por ciento y -12,6 por ciento, respectivamente”, enunció.

El titular del Gobierno de Bolivia fue posesionado el domingo 8 de noviembre de 2020 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y con un apoyo nacional en las urnas del 55,11 por ciento. A partir de su entrada en la Presidencia aplicó medidas para contrarrestar las crisis política, económica, educativa y sanitaria en busca de la reconstrucción de Bolivia y su estabilidad tras el golpe de Estado de 2019.