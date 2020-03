¡Lucha por la cima!

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

11 Deportivo, Alianza, El Vencedor, Independiente e Isidro Metapán jugarán por el mismo objetivo al cierre de la primera vuelta de la fase de clasificación: terminar en el primer lugar.

De momento, el “tanque fronterizo” está en la primera casilla del certamen con 17 puntos, pero tiene una estrecha ventaja con respecto al resto de aspirantes al liderato.

Paquidermos y “tabudos” registran 16 unidades, respectivamente, mientras que vicentinos y metapanecos suman 15 dígitos.

En el orden de la programación, Alianza será el primer equipo que tendrá la oportunidad de saltar a la cima, cuando reciba esta noche, a las 7:00 p.m., al Jocoro en el estadio Cuscatlán.

No obstante, los “fogoneros” intentarán frustrar las aspiraciones de los albos, ya que necesitan sumar para que no se les escape 11 Deportivo en la lucha por el no descenso.

Antes, a las 3:30 p.m., Águila enfrentará a Sonsonate en el estadio “Juan Francisco Barraza”.

Pero la disputa por el liderato del torneo Clausura continúa mañana con un duelo directo entre dos de los cinco aspirantes: El Vencedor-Metapán.

Usulutecos y metapanecos chocarán a las 3:30 p.m., en el estadio “Sergio Torres Rivera”, conocido como la “Caldera del Diablo”.

Ambos equipos necesitan el gane para escalar a la cima, aunque también dependen de la combinación de resultados.

Siempre a las 3:30 p.m., pero en el estadio “Óscar Quiteño”, FAS recibirá a Independiente.

Los tigrillos tratarán de cumplir el dicho popular en el fútbol de que “técnico que debuta, gana”, en alusión al estreno de Jorge “Zarco” Rodríguez en el banquillo. Los vicentinos, mientras tanto, quieren un buen resultado en el cubil felino.

Antes, a las 3:00 p.m., 11 Deportivo recibirá a Chalatenango en el estadio “Simeón Magaña”, de Ahuachapán.

El “tanque fronterizo” tiene la misión de ganar en su propio feudo para mantener el liderato y, de paso, la diferencia en la tabla acumulada con respecto a Jocoro.

Sin embargo, los chalatecos intentarán salir al menos con un punto de su visita al occidente del país.

En otro partido de la jornada 11, Municipal Limeño tendrá la visita de Santa Tecla en partido programado a las 2:30 p.m., en el estadio “Ramón Flores Berríos”.