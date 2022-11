Los veteranos han sido utilizados como moneda de cambio para votos: Ramón Suárez

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El ex comandante guerrillero Ramón Suárez, vocero de los veteranos del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), afirmó que este sector ha sido utilizado como moneda de cambio para votos. El presidente de la República, Nayib Bukele prometió indemnizarlos con $3,000 y una pensión de $300 mensuales a los excombatientes y benificiarios, sin embargo, de eso nada ha sido cumplido.

El excomandante Suárez aprovechó el espacio Encuentro con Julio Villagrán, para hacer un recuento de lo hecho por los gobiernos del FMLN, y que hoy olvidan.

“El pueblo tiene una memoria muy corta, dicen que el FMLN no hizo nada, pero fue el primero en comenzar a darles pensión a los veteranos, adicional a programas como becas para sus hijos y proyectos productivos”, dijo Suárez.

“Durante los gobiernos del Frente se hizo una reforma de salud, educación, pensión universal, mientras el presidente Bukele invierte más en propaganda que en programas, la pobreza extrema ha incrementado”, aseguró el responsable de la Secretaría de Veteranos del FMLN.

Asimismo, sostuvo que Bukele poco a poco se ha ido apoderando de las instituciones de El Salvador. En la actualidad es una dictadura de nuevo tipo, el mandatario sólo está esperando que en Estados Unidos lleguen los Republicanos al poder.

“Bukele tiene todo lo de un dictador, su enemigo es la oposición política que no acepta los términos cómo él ha descalificado los Acuerdos de Paz. El problema es que no se puede apartar el tema constitucional para hablar de una reelección, si se quiere reelegir que reforme la Constitución”, manifestó el líder de los veteranos del Frente.

A la vez, reiteró que las causas de los 12 años de la guerra popular revolucionaria en el país, fue la injusticia, falta de oportunidades, pobreza, represión, dictaduras militares instaladas desde 1,932.

La última ofensiva de 1989, que se conmemorará este viernes por la tarde frente a la Minerva (UES), tiene la importancia de abrir el diálogo, el primero fue en la Palma, 1l 10 de octubre de 1984, un mes después en Ayagualo, y un tercero entre el 4 y 5 de octubre de 1987 en la Nunciatura Apostólica. Y después de la ofensiva del 11 de noviembre de 1989 quedó claro que el FMLN tenía demasiado poder para tener una negociación.

La capital fue sitiada y el ex presidente Alfredo Cristiani no quiso negociar, fue apoyado y asesorado por EEUU, quien brindaba 1 millón de dólares diarios, aun así, la Fuerza Armada no pudo derrotar al Frente, recuerdo el ex comandante Suárez.