Los Samurai de la canción estarán en la “Copa de Karate Japón 2020”

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Dos de los históricos exponentes de la época dorada de la música salvadoreña y por las facciones de sus rostros, lo más parecido a dos Samurai asiáticos, Luis “El Ruco Rock” López y Tony “El Romántico Vigente” Acosta, tendrán actuación especial durante los actos protocolares alusivos a la inauguración de la “Copa Japón de Karate 2020”.

Específicamente un Campeonato Nacional de katas y kumites con centenares de atletas en todas las categorías y ambas ramas, organizado por la Federación Salvadoreña de Karate con el apoyo del INDES, bajo el lema: “Juntos Vamos por Más” que tendrá su epicentro en la duela del Palacio de los Deportes, los días 5 y 6 de Diciembre. Y hablando de asiáticos, uno de los debutantes en este evento de las artes marciales será el nuevo embajador de Japón en El Salvador, Arisyoshi Katsuhide.

Con respecto a Luis López, fue una de las grandes figuras del rock salvadoreño en los años sesenta-setenta, pero su contagioso estilo ha trascendido a través de los años y no obstante las siete décadas sobre sus espaldas, todavía logra darle fuego al cañal en donde se presenta. Es simplemente un artista que no pierde su carisma, que desparrama mucha adrenalina a la hora de cantar y bailar al rítmo de aquellos éxitos de siempre, entre ellos “Ya Vas Barras Vas, Ya Vas”, “Era un Muchacho”, “Negro Gato” “No Vivo Feliz”, “La Plaga” y sin faltar sus éxitos con Los Supersónicos.

Mientras Tony Acosta, menor que el “Ruco Rock”, fue un baladista que entre los sesentas y setentas, se destacó como uno de los grandes exponentes del género romántico, empezando por “Cosas de su Edad”, “Amamos”, “Son tantas cosas del amor”, “Por qué mentir”, “Busco un Amorcito”, “Para que no me olvides”, “El Amor no llega dos veces” y en fin, Tony triunfó en una época donde a nivel de solistas, dúos, conjuntos y orquestas, El Salvador imponía el rítmo en Centro América.

Inspirados, contaminados y enamorados por sus canciones, cientos de parejas se dieron el “sí” ante el altar y otras parejas se aceptaron como novios. Y a pesar de haber tocado las estrellas, llenado escenarios y trascendido al extranjero, Tony Acosta siempre mantuvo y sigue manteniendo esa amistosa y romántica personalidad entre las viejas y nuevas generaciones.

Por otra parte y en el plano deportivo, la “Copa Japón de Karate 2020” comprenderá espectaculares y explosivos combates para todos los gustos, en todas las categorías y en ambas ramas. Sin faltar las magistrales exhibiciones de katas. Muy pequeña resultará la duela del Palacio de los Deportes para acoger a tanto chico y chica deseoso de soltar tanta adrenalida acumulada durante los meses de la pandemia y cuarentena. En consecuencia y para la federación está será la cereza en el pastel para cerrar un año de mucho ayuno presencial y basta actividad virtual en las redes sociales.