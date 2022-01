Por Wilfredo Arriola

Uno puede reír de cualquier cosa, pero no con todo el mundo, comenta Pierre Desproges, el famoso humorista francés (Pantin, 1939 – París, 1988). Humorista caracterizado por valerse de sus recursos literarios para hacer de la realidad algo interesante con notas inteligentes de sarcasmo. El humor es ese bello acontecimiento de simpatía que ocurre entre dos o más personas para generar un vinculo de conexión entre ellos, o por lo menos mientras ocurre lo que los ha hecho uno solo. Reír nos acerca y también puede generar una barrera entre saber de qué reír y de qué mantener la cordura. Compartir el humor nos une y crea abismos entre bandos.

El humor es distinto en cada una de las diferentes culturas que existen. El ingenio de un latinoamericano no se comparará con el de un estadounidense, por poner un ejemplo, hay diferentes detonantes para generar ese choque de sentido humorístico. Así como también, de manera más especifica en los pequeños grupos culturales dentro de cada país y por supuesto por el nivel académico, ese tendrá un soporte diferente para poder entrar en sintonía con las diferentes formas de diversión. Algunos nos les parecerán interesante Les Luthiers y pueden considerar otro tipo de humor más a fin a ellos, les podrá parecer más acorde Franco Escamilla el comediante mexicano que ha tenido popularidad en las redes sociales por su comedia vivencial. El humor también nos define, nos devela parte de nuestras intimidades como un reflejo y los reflejos como el humor, no se deciden.

Así como los dos ejemplos anteriores de humoristas, quizá algunos se podrán preguntar no conozco ni a uno ni a otro, pero podrán tener en mente alguno en particular por generación: Aniceto Porsisoca, Mr. Bean, Chistes de Velorio, el guatemalteco con corte popular y así como los anteriores, ustedes tendrán alguno en particular que en algún momento les arrancó una carcajada o el amigo intimo que siempre hemos considerado que su oficio podría ser perfectamente el de humorista por las ocurrencias que comenta en el circulo privado de amistad. Hay un espacio para el humor que está reservado para la confianza y solo se lo otorgamos a nuestros allegados y esos, en particular también suelen extrañarse más cuando ya no están por cualquier circunstancia. El humor ese bello nexo entre reír de forma desenfrenada o no entender el significado y sentirnos ajenos al ambiente, eso, en particular creo que nos hace parte o lejanos. El humor no sabe mentir.