Los que no han leído la Constitución aprueban la reelección presidencial

Rebeca Henríquez @RebeHenriquez E l Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) hizo público el jueves el informe denominado “Reelección Presidencial: Con este Pueblo”, a través del cual se determinó que la población encuestada, entre 18 -29 años, empleados y en su mayoría con un nivel de educación media, y que no han leído la Constitución son lo que aprueban la reelección presidencial de Nayib Bukele. A través de la investigación que desarrolló el Centro de Estudios de la UFG, en el periodo del 27 al 31 de octubre del presente año, se logró conocer la perspectiva de más de 1,200 salvadoreños, como parte de la muestra de la investigación, acerca de la decisión de Bukele de optar por la reelección en 2024, a pesar de que esta medida está prohibida en por lo menos seis artículo de la Constitución de la República. Ciudadanos entre 18-29 años de edad, que son empleados, con un nivel medio de estudios, y con una cifra de ingresos que varía entre $351 y $500 mensuales, manifestaron que apoyarían la reelección presidencial de Bukele, sin embargo esta variable sufrió una reducción del 77% al 74%, al saber que la Constitución manda que el periodo presidencial debe durar cinco años, sin la continuidad de la misma persona en el cargo, de acuerdo al art.154, y que se les suspenderán los derechos a los ciudadanos que apoyen la medida, según el art.74. A la misma variable se sumó el hecho de que, el 56.4% de las personas que se sometieron a la encuesta aseguró que no han leído la Constitución. Mientras que el 23.1% la ha leído poco, el 18.3% sí la ha leído, y el 1,3% no sabía que es la Constitución. Cabe recalcar que, aún cuando la población reconoce que la acción está prohibida y genera consecuencias directas sobre cada persona, aseguraron que “desean” que el mandatario siga en el poder. Entre las principales razones por las que los encuestados lo apoyarían, el 33.97% argumentó que porque “ha sido un buen gobernante”, el 23% porque “ha cumplido sus promesas”, el 16% porque “es un gobernante firme”, y continúa la tendencia de apoyo con el 11.9% que dijo que no hay otro candidato, más el 14% que aseguró que no sabe o por otra razón. En relación, el 56,6% dijo que el cambio de opinión de Bukele sobre la reelección se debe a que “el pueblo lo pide”, o que 5 años no son suficientes según el 27%, y en negativa, porcentajes menores como el 5% comentó que Bukele “no quiere que se sepa sobre su corrupción”, o que “se ha enfermado con el poder”. Uno de los apartados más destacados, con más del 65% de apoyo y teniendo en cuenta que más del 50% de la población desconoce la Constitución y las implicaciones que tendría el apoyo la reelección que Bukele permanezca en la presidencia, dijo que El Salvador debería reformar la Constitución para que sea legal y legítima en la normativa salvadoreña, el 16% dijo que no es necesario y el 15% que desconoce el caso. Asimismo, el Régimen de Excepción y la gestión sobre los grupos de pandillas fue catalogado por el 30% y el 29%, respectivamente, como el principal logro en los tres años de gestión del Gobierno, un aspecto diferente a lo que opinó el 28,3% que reconoció que, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, fue el segundo principal desacierto (la ciudadanía no supo reconocer el primero). La población que se encuestó mantuvo una tendencia alta de apoyo al actual Gobierno, por lo que calificó con un promedio de 8.42 la gestión de tres años al presidente, pero el vicepresidente Félix Ulloa decayó a un 6,44 y la bancada oficialista de Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa, obtuvo un 7.12 de calificación. Más del 70% dijo que si la reelección se da por segunda ocasión, el presidente aspirará a un tercer periodo, como justificación, el 34% señaló que “porque no hay otro político como él” y porque “necesita al menos 10 años para cumplir sus promesas”, según el 24%. A juicio de la investigación, el movimiento político de Bukele seguiría con mayoría en el Órgano Legislativo y en Concejos Municipales, ya que la población aseguró que en las elecciones de 2024 votarían por Nuevas Ideas en ambos apartados.

Los que no han leído la Constitución aprueban la reelección presidencial Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados “Presidente Bukele dedicó recursos de su país en un intento fallido de derrotar mi candidatura”: Norma Torres Selección de Fútbol Playa presenta convocados para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 La Primera División presenta la Copa del torneo Apertura 2022 Rebeca Henríquez @RebeHenriquez El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) hizo público el jueves el informe denominado “Reelección Presidencial: Con este Pueblo”, a través del cual se determinó que la población encuestada, entre 18 -29 años, empleados y en su mayoría con un nivel de educación media, y que no han leído la Constitución son lo que aprueban la reelección presidencial de Nayib Bukele. A través de la investigación que desarrolló el Centro de Estudios de la UFG, en el periodo del 27 al 31 de octubre del presente año, se logró conocer la perspectiva de más de 1,200 salvadoreños, como parte de la muestra de la investigación, acerca de la decisión de Bukele de optar por la reelección en 2024, a pesar de que esta medida está prohibida en por lo menos seis artículo de la Constitución de la República. Ciudadanos entre 18-29 años de edad, que son empleados, con un nivel medio de estudios, y con una cifra de ingresos que varía entre $351 y $500 mensuales, manifestaron que apoyarían la reelección presidencial de Bukele, sin embargo esta variable sufrió una reducción del 77% al 74%, al saber que la Constitución manda que el periodo presidencial debe durar cinco años, sin la continuidad de la misma persona en el cargo, de acuerdo al art.154, y que se les suspenderán los derechos a los ciudadanos que apoyen la medida, según el art.74. A la misma variable se sumó el hecho de que, el 56.4% de las personas que se sometieron a la encuesta aseguró que no han leído la Constitución. Mientras que el 23.1% la ha leído poco, el 18.3% sí la ha leído, y el 1,3% no sabía que es la Constitución. Cabe recalcar que, aún cuando la población reconoce que la acción está prohibida y genera consecuencias directas sobre cada persona, aseguraron que “desean” que el mandatario siga en el poder. Entre las principales razones por las que los encuestados lo apoyarían, el 33.97% argumentó que porque “ha sido un buen gobernante”, el 23% porque “ha cumplido sus promesas”, el 16% porque “es un gobernante firme”, y continúa la tendencia de apoyo con el 11.9% que dijo que no hay otro candidato, más el 14% que aseguró que no sabe o por otra razón. En relación, el 56,6% dijo que el cambio de opinión de Bukele sobre la reelección se debe a que “el pueblo lo pide”, o que 5 años no son suficientes según el 27%, y en negativa, porcentajes menores como el 5% comentó que Bukele “no quiere que se sepa sobre su corrupción”, o que “se ha enfermado con el poder”. Uno de los apartados más destacados, con más del 65% de apoyo y teniendo en cuenta que más del 50% de la población desconoce la Constitución y las implicaciones que tendría el apoyo la reelección que Bukele permanezca en la presidencia, dijo que El Salvador debería reformar la Constitución para que sea legal y legítima en la normativa salvadoreña, el 16% dijo que no es necesario y el 15% que desconoce el caso. Asimismo, el Régimen de Excepción y la gestión sobre los grupos de pandillas fue catalogado por el 30% y el 29%, respectivamente, como el principal logro en los tres años de gestión del Gobierno, un aspecto diferente a lo que opinó el 28,3% que reconoció que, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, fue el segundo principal desacierto (la ciudadanía no supo reconocer el primero). La población que se encuestó mantuvo una tendencia alta de apoyo al actual Gobierno, por lo que calificó con un promedio de 8.42 la gestión de tres años al presidente, pero el vicepresidente Félix Ulloa decayó a un 6,44 y la bancada oficialista de Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa, obtuvo un 7.12 de calificación. Más del 70% dijo que si la reelección se da por segunda ocasión, el presidente aspirará a un tercer periodo, como justificación, el 34% señaló que “porque no hay otro político como él” y porque “necesita al menos 10 años para cumplir sus promesas”, según el 24%. A juicio de la investigación, el movimiento político de Bukele seguiría con mayoría en el Órgano Legislativo y en Concejos Municipales, ya que la población aseguró que en las elecciones de 2024 votarían por Nuevas Ideas en ambos apartados. Compartir Facebook

Twitter

Google +