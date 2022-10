“Los pueblos indígenas en nuestra Abya Yala seguimos siendo excluidos”

Por: Iván Escobar

Colaborador

“Los pueblos indígenas en nuestra Abya Yala aún estamos excluidos, por eso la necesidad de no quedarnos de brazos cruzados, es necesario trabajar proyectos de vida”, concluyó Rosalina Tuyuc, representante de las poblaciones Maya Kaqchikel, de Guatemala.

Las palabras de Rosalina dieron inicio a la jornada de este lunes, en el marco de la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas Abya Yala.

“Nuestra lucha tiene una razón de ser. Nuestra lucha es contra el sistema económico, patriarcal, estractivista y ante todo eso nos enfrentamos. Debemos hacerlo unidas”, precisó.

Las mujeres indígenas que participaron en el encuentro, provenían de distintas naciones, cuyo llamado este domingo fue frenar todo tipo de violencia contra la mujer y comunidades originarias, así mismo piden respeto y que no se les siga discriminando.

La primera Cumbre se desarrolló en Bolivia, y la segunda en Perú, en 2021.

Más 500 Mujeres de diferentes países de Abya Yala, como era conocido antes de la conquista América, se encuentran en la ciudad de Guatemala para abordar las distintas problemáticas que les aquejan y enfrentar juntas las políticas de exclusión que sufren desde hace 230 años.

El domingo 9 de octubre se inauguró la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas Abya Yala, la cual finaliza el próximo miércoles 12, en el marco del día Internacional de la Resistencia Indígena y la gran marcha convocada por distintas organizaciones en la ciudad de Guatemala, a la cual se sumarán las mujeres participantes de la cumbre. La jornada inició con una ceremonia ancestral para dar gracias al gran formador y creador de vida por permitirles estar presentes viendo sus problemáticas.

Los rituales, la ancestralidad y la cosmovisión han estado presentes en este encuentro que además permite el intercambio y aprendizaje de saberes, como hacían nuestros ancestros cuando intercambiaban con los pueblos hermanos, sin frontera ni división, destacaron las asistentes.

Temas en discusión

Violencia en contra de las mujeres y comunidades indígenas, marginación, exclusión entre otros, son los problemas que están debatiendo, así como formas de resistencia, comunicación y propuestas que les permitan salir adelante, destacó Esperanza Tubac, quien es parte del comité organizador.

Rosalina Tuyuc es también de las organizadoras y representante de la organización de mujeres sobrevivientes de la guerra (CONAVIGUA), quien externó su satisfacción por la presencia de mujeres provenientes de México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y una gran mayoría en representación de las comunidades originarias de Guatemala.

“Es importante poder analizar las luchas que tenemos las mujeres Indígenas en cada uno de los territorios de Abya Yala, los cuales no son distintas”, destacó Esperanza Tubac, quien representa a la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS).

Este lunes continúa el desarrollo del evento, que busca consolidar propuestas y mecanismos de trabajo coordinado entre las poblaciones originarias del continente, con el fin de enfrentar en bloque los problemas y dar soluciones a los mismos.

Las mujeres participantes están desarrollando una intensa jornada de estudio, discusiones e intercambios que en pleno siglo XXI son la pauta para unirse y enfrentar juntas a sus poblaciones los desafíos. Han dado gracias también a la abuela agua que estos días se hace presente en el territorio, “respetamos su presencia”, por lo que llamaron a la humanidad a no dañar más nuestra madre tierra y no contaminar los aires, ni el agua, no destruir los bosques, ni los territorios sagrados donde vive la herencia de cada nación.