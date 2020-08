Los Juegos del 21 y 22 están más en el limbo

Por: Rolando Alvarenga

Contrario al optimismo de Fabrizzio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico y Presidente de la Federación de Fisicoculturismo, soy del criterio de que los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021 y los Juegos ODECABE 2022 -que declinó Panamá de organizarlos- no son un hecho consumado.

Y es que viendo con frialdad el futuro financiero de este país y del continente, excepto de Estados Unidos y Canadá, el sentido común me indica que por el factor plata todo está cuesta arriba.

Lo anterior debido a que después de que algún día pase esta pandemia, la economía en general quedará en banca rota y, por cuestión de prioridades, la inversión estará enfocada en la generación de empleos, la salud, la educación y la infraestructura.

¿Y el deporte?, bueno, como por lo general, es una inversión no retornable y considero que ni para los organismos internacionales, ni para los gobiernos y menos para la empresa privada, la inversión en deporte no será una prioridad a la hora de hacer números.

En esto de la plata, recordemos que la organización integral de los Juegos Santa Tecla 2021 fue cotizada en unos sesenta millones de dólares y para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 2022 se habló de trecientos millones de dólares. Aunque en estos días de la “danza de los millones” estas cifras no quiten el hipo y la “positivitez” de Fabrizzio en que otra ciudad recogerá el guante, la verdad es que en materia deportiva estamos hablando de un buen billete.

Por tanto, no creo que tras los estragos de la pandemia del COVID-19 resulte práctico estirar la mano y agarrar estos millones.

Y, con respecto a los otros dos Juegos del nuevo Ciclo Olímpico -los Panamericanos de Chile 2023 y los Olímpicos de París 2024- me mantengo a la expectativa esperando saber más adelante la posición oficial chilena y París, en su condición de potencia industrializada, la cual no creo que tenga problemas para celebrarlos. En relación a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, Japón tiene el dinero suficiente para realizar la justa, aunque no con la pompa originalmente proyectada.