Los Juegos Centroamericanos entre seguir adelante o declinar

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Tras la abrupta renuncia de más de “medio Comité” de los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla 2022, surgen las obvias interrogantes sobre la suerte que puedan correr estos juegos entre integrar otro Comité para seguir adelante y por el costo que implican estos juegos, mejor declinar ante la Organización Deportiva Centroamericana.

Es por tal razón que en busca de luz, Co Latino contactó a Fabrizzio Hernández, vicepresidente del COES, para conocer su enfoque sobre este caso. Con la voz de la experiencia y el conocimiento ilustra que, “de acuerdo a ORDECA, el límite de tiempo para poder declinar una sede o también para quitarla es de doce meses, antes de las fechas de los juegos. En este caso, (el salvadoreño) sería noviembre 2021. Por lo tanto de acá a noviembre aún quedaría un poco de margen de maniobra para generar la sede alterna”.

Hernández opina que sí se diera el caso de una declinación por parte de El Salvador, ORDECA debería analizar las posibles sedes o incluso o la opción de compartirlas las sedes, tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Sin embargo, sostiene, todo va a depender de las decisiones dirigenciales del más alto nivel de la ORDECA.

Por otra parte y abonando un poquito de contexto a estos juegos, viene al caso sacar a relucir que desde la otorgación de su sede -en diciembre de 2017 en Managua-, han venido volando bajo. Primero por la falta de una carta oficial de compromiso gubernamental como país sede, porque se tomó la iniciativa de solicitarlos sin tener esta carta; pasaron un resto de meses apagados sin poner manos a la obra; se cayó la proyectada construcción de la Arena Tecla en el sector en donde hace años estuvo la Pirámide Cuscatlán y todavía no se sabe su nueva ubicación y ahora, recientemente, el naufragio de “medio comité”, dejando estos juegos en jaque.

No obstante y aportando una dosis de bálsamo y oxígeno, el titular del INDES, Yamil Bukele, dijo el fin de semana al Co Latino: “Como país estamos en toda la disposición y voluntad de honrar el doble compromiso de organizar tantos los Juegos Centroamericanos del 2022 y los Centroamericanos y del Caribe del 2023. Estos juegos son otorgados a alcaldías o ciudades y no a personas. En su oportunidad nos reuniremos con la ORDECA para conversar y llegar a un acuerdo sobre el mes y fechas para esta celebración”.