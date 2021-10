Los grandes hits y golazos de FESA en el transcurso de sus veinte años

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con la misión y visión de “Cambiar Vidas a través de la Educación y el Deporte”, hace veinte años nació la Fundación Educando a un Salvadoreño, FESA y desde entonces, bajo la batuta de Jorge Bahaia hijo, la semilla ha dado a la patria cualquier cantidad de frutos deportivos y académicos.

Han sido veinte años de constantes hits y golazos que le han permitido crecer integralmente y solidificarse como una de las primeras Fundaciones en el país y más allá de las fronteras.

Sería incontable la cantidad de éxitos logrados por FESA en el transcurso de los años, pero ha vuelo de pájaro entre los más destacados han estado: -Promoción de beisbolistas a las ligas menores de los Estados Unidos; -promoción de futbolistas tanto a las ligas federadas de este país como al extranjero.

En el beis, su máximo jonrrón es haber promovido hace diez años a las Grandes Ligas a Erasmo Ramírez, quien ha estas alturas ya ha ganado más de doce millones de dólares y catorce promociones de Bachilleres entre ellos, muchos integrales.

Tras empezar apoyando solo el beis y fútbol, FESA extendió sus manos y ayuda hacia varios deportes olímpicos federados en sus categorías juveniles y al crecer tanto, construyó en Santa Tecla su Colegio Especializado en Atletas de Alta Competencia y Firma del Convenio Deportivo en El Vaticano con la Fundación del Papa Francisco Escolas Ocurrentes. Hace tres años y esta vez con generosas cantidades de dólares, “resucitó” con La Constancia, el moribundó “Homenaje a las Estrellas del Deporte”, que otorga la Espiga Dorada y en los últimos años en materia futbolística ha ejecutado con el Banco Agrícola el Torneo “Cancha de Oportunidades”.

Sobre tan fructíferos años y desde el extranjero, -donde convalece de fracturas en las costillas-, Don Jorge Bahaia hijo escribió para Co Latino: “Es una gran bendición tener la oportunidad de trabajar en una institución que genera confianza y oportunidades para los jóvenes. Agradecemos la confianza y el apoyo de los donantes, medios de comunicación, patrocinadores y los colaboradores que trabajan en FESA, porque gracias a ellos hemos logrado todo en estos 20 años. Me da una gran satisfacción cuando ex becarios de FESA me llaman o escriben para informarme sobre lo bien que profesionalmente están, expresándome sus agradecimientos por el apoyo que les brindó en FESA”.