Los azules aprovechan la oportunidad y triunfan en “casa”

Patricia Bonilla

@Colomartinezk98

Fotos: Colo Martínez

Tras cinco jornadas sin ver la alegría del gane, los marcianitos lograron el primero al imponerse el fin de semana ante Santa Tecla 2-1. En el primer tiempo Marte se adueñó con mucha claridad de la pelota, manteniéndose en el terreno rival con mucha presión.

Los tecleños tuvieron muy poca participación y no lograban sostenerse en la mitad de la cancha y al minuto 43´ expulsan a Tony Roque del equipo perico. Esta ventaja la aprovechan los azules, y fue Enrique Rivas el encargado de abrir el marcador y hacerse fuertes hasta que en el 77´ Casar Flores vence la guardia del marciano Carrillo, pero esta felicidad no duró mucho, ya que al 89´ cometen una falta, que se convierte en penal y Andrés Felipe Quejada fue el encargado de darle el gane a los marcianos. Algunos comentaristas del balón pié, creen que el penalti no existió.

Con este resultado Marte se queda en el séptimo lugar con 10 puntos y Santa Tecla en el noveno con 8 puntos.

En Metapán

Los jaguares recibieron a los tigrillos del FAS en el “Calero Suárez” con ganas de sumar y despegarse de la zona de descenso. Para los caleros el tanto llegó al 22´, mientras que Fas empataba al 88´ por intermedio de Sandoval, salvando así a los tigrillos de la cueva “calero”.

Los partidos en el oriente

Chalatenango venció a Jocoro en el “Gregorio Martínez”. Una dura picada de los norteños del país, al minuto 22 abrían marcador con gol de Carlos Salazar, batiendo las posibilidades de que los fogoneros se echaran a la bolsa los tres puntos.

En el otro partido del oriente, sin goles, así quedó el marcador entre Águila y Luis Ángel Firpo, en Usulután. Con nuevo técnico, Firpo se lanzó al campo del Sergio Torres intentando mejorar la imagen, sin embargo, los emplumados tuvieron el control desde el esférico de la primera parte, no así la puntería para perforar la rede de los toros.

El partido se vio deslucido por el hecho bochornoso del actuar de las dos aficiones, que invadieron la cancha en los quince minutos de descanso del partido y liaron a golpes. Después de siete minutos los árbitros centrales decidieron continuar el partido, lleno de faltas en exceso que impidieron el desarrollo normal del partido.

Por otro lado, Limeño recibía a Alianza y al final se repartieron un punto, en un duelo sin goles en el Flores Berríos. Los albos intentaban con disparos de larga distancia, pero no fue suficiente y se quedaron conformes con el empate. Con este resultado, Alianza se queda en el quinto lugar con 11 puntos y los cucheros suman seis unidades en el undécimo lugar de la tabla.

Felicidad y alivio si llegó para el Platense, tras su primera victoria en el Clausura 2022. Víctor Landázuri logró conseguir los tres puntos para los gallos al minuto 87´.

En la siguiente jornada Platense visitará a los emplumados de Águila y 11 Deportivo al actual campeón Alianza.