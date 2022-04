Los abusos de poder son motivos para no extender el régimen de excepción

Samuel Amaya

Diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado sobre la posibilidad de extender el régimen de excepción, el cual el país lo atraviesa desde el pasado 27 de marzo debido a un repunte de homicidios. El oficialismo está de acuerdo en que se extienda, mientras que la oposición es de la idea que no se deben cometer abusos, tal y como en estos días las fuerzas de seguridad lo han hecho con gente que nada tiene que ver con pandillas.

“Yo considero que si hay buenos resultados que los estamos viendo, podría ser”, comentó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, sobre la posibilidad de extender el régimen de excepción.

Además, sostuvo que las herramientas que permiten “obtener excelentes resultados”, no les afectan “en nada” a la población, al contrario, “vemos que los pandilleros se esconden debajo de las pilas, se esconden en cuevas, porque para ellos son precisamente estas medidas”. Sin embargo, a diario se ven en las redes sociales que usuarios denuncian detenciones arbitrarias de sus familiares por vincularlos con estas estructuras delincuenciales.

En cambio, diputados de oposición afirmaron que no darían sus votos para extender el régimen de excepción. La legisladora, Claudia Ortiz, sostuvo que si el Ejecutivo no rinde cuentas o un informe de lo que se ha hecho en estas semanas de régimen de excepción no dará su voto, ya que los tuits del presidente “no me los trago”, pues el mandatario, Nayib Bukele afirma que existe un margen de error sobre las detenciones de un 1%.

Según Ortiz, el problema de ese 1% “realmente es que nos puede pasar a cualquiera, no importa si usted es un joven profesional, si se ha dedicado a estudiar toda su vida, si es una persona honrada que andaba trabajando y solo porque se le dio la gana a una autoridad (lo lleva detenido)”.

“Vamos a preguntarles a las madres que están afuera de ´El Penalito´ , preguntando por su familia sin que les den razón, sin que les permitan ver a sus familiares y llevarles comida”, lamentó Claudia Ortiz.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, afirmó que solo el hecho de que existan detenciones arbitrarias, un alto nivel de denuncias por abusos de poder y detenciones a menores de edad, “esto es suficiente para no extender este régimen de excepción”.

“Si lo vemos desde un punto constitucional, la Carta Magna exige que cuando se prórroga, las mismas condiciones que los motivaron a imponerlo (deben) estar vigentes y esa es la pregunta que tendríamos que hacerle al Gobierno y a las autoridades”, planteó Wright Sol.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, aseguró que no hay ningún estudio que revele que la población está pidiendo un régimen de excepción, “estos se utilizan de manera temporal al daño causado y una vez desaparecen las causas, se utilizan las herramientas legales ordinarias”.

Concluyó que les preocupan las capturas ilegales de gente inocente y, por otro lado, los abusos que se han cometido son muchos más, “porque las personas no tienen acceso a denunciarlo en las redes”.