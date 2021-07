Lorena Peña desnuda el desconocimiento y falta de argumentos de “diputados cyan”

Red Informativa de ARPAS

La ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, evidenció el desconocimiento y la falta de argumentos de los diputados que integran la comisión que investiga la asignación de fondos a ONG’s. En un debate que se alargó durante más de siete horas, entre las 8:00 p.m del viernes y las 2:30 a.m. del sábado, la ex parlamentaria del FMLN también mostró las contradicciones y sesgos de los legisladores bukelistas.

La presidenta la comisión, Alexia Rivas, apagaba el micrófono y decretaba recesos de la reunión cuando las intervenciones de la ex diputada de izquierda incomodaban a los miembros de la comisión. Peña acusó a los parlamentarios oficialistas de “estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil” y hacer ver como ilegal la asignación de fondos a ONGs establecida como facultad de la Asamblea Legislativa en el Artículo 131 de la Constitución.

Los diputados de Nuevas Ideas, especialmente Carlos Bruch y Caleb Navarro, incluso tuvieron expresiones que podrían constituir violencia de género contra Peña; mientras que la presidenta de la comisión se adjudicó competencias judiciales y amenazó con declarar en desacato a la ex diputada efemelenista por cuestionar la forma exprés de aprobar la Ley del Bitcoin y señalar que aliados del gobierno también tienen ONG’s. que recibieron fondos públicos, entre éstos Guillermo Gallegos, de GANA, y Reynaldo Carballo, de PDC.

Peña reclamó por reformas a la LAIP

En una de sus intervenciones, la ex diputada Lorena Peña también cuestionó a los parlamentarios oficialistas por querer reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y les exigió que permitan a la ciudadanía ejercer contraloría sobre el uso de los fondos públicos. Entre las reformas está la posibilidad de convertir información oficiosa en reservada y declarar como reservada la declaración patrimonial de funcionarios públicos.

Bukele también sin argumentos

Ante la apabullada sufrida por sus diputados, el presidente Nayib Bukele se limitó a escribir en Twitter que “ARENA y FMLN son lo mismo y que se defienden mutuamente”.