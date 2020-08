“Lo que quiero con mi historia es inspirar a otros colegas”: Marlon Ortiz

Yaneth Estrada

@caricheop

Como parte de las celebraciones por el Día del Periodista de El Salvador, el reconocido presentador, camarógrafo y productor en medios como TCS y TVO, Marlon Ortiz compartió con Diario Co Latino su historia de vida al superar el COVID-19. Este viernes 31 de julio, la APES contabiliza 4 periodistas fallecidos y más de 90 contagiados del Coronavirus Sars, conocido como el COVID-19.

“Lo que quiero con mi historia es inspirar a otros colegas y ciudadanos, a no dejarse vencer por la situación que estamos pasando por la pandemia. Existen muchos miedos, pero siendo positivos podemos superar los momentos difíciles”, enfatizó este migueleño, con una trayectoria de más de 20 años en la televisión.

Según relato, todo comenzó hace más de un mes cuando varios compañeros del Canal se realizaron pruebas de PCR, cerca de 30 dieron positivo al COVID-19.

“Creo que como periodistas, sabemos los riesgos que podemos enfrentar, pero esperemos en Dios que no nos llegue. Yo trabajé durante la cuarentena, sentía pequeños síntomas, pero no pensé ser diagnosticado con la enfermedad”.

Ortiz explicó que “me hice la prueba el día jueves, sacaron muestras de mi nariz, dijeron que los resultados estarían en 48 horas y que si existía alguna emergencia, se comunicarían vía telefónica. El día sábado en la madrugada, recibí la llamada, era positivo al COVID-19. Vivo con mi madre, así que sabía que ella también corría riesgo, luego pensé en mis dos hijos y como recomiendan los doctores vinieron los 15 días de aislamiento, medicina y tratamientos”.

La depresión y angustia

Tras el diagnóstico, Ortiz aseguró que llegó la parte más dura de la enfermedad, “quizás fue desánimo, pensé que iba a morir, apareció la fiebre alta, el dolor de cuerpo, la fatiga, me puse tan mal que hasta grabé mis memorias y dejé un mensaje para quienes me conocían. Luego encerrado en mi cuarto, reflexioné y pensé en que mis dos hijos todavía me necesitan, en mi madre, y creo que también, estos momentos difícil nos acercan a Dios, ahí me tiré al suelo y oré, le pedí que me cuidara, a mis compañeros, y que pudiera salir adelante para mejorar las cosas que hice mal”, relató.