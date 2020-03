Lo que no puede usted ignorar acerca del coronavirus. Lo esencial para la prevención

Yomar Vallejo

Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna y Oncología

Existe una abrumadora cantidad de información sobre la presente pandemia que ha causado una disrupción en el modo de vida de casi todos los habitantes del planeta. Lo grave es que no es fácil distinguir lo que vale la pena y la que no vale la pena hace daño.

Esta columna es un esfuerzo de divulgación científica de información selecta de fuentes legítimas y en lo posible sin sesgos; para empoderar al ciudadano y que comprenda lo necesario para afianzar en primer lugar la supervivencia, y luego para promover un pensamiento racional y crítico que permita conservar la salud y la dignidad.

En esta primera entrega y por si el querido lector no tuviera oportunidad de leer otra, quiero establecer los puntos esenciales de la prevención del contagio:

•No se cuide únicamente de la gente que estornude o tose, el problema con esta pandemia es que muchas personas que no sienten ninguna molestia (asintomáticos) tienen el virus en su organismo infectados) y lo liberan al ambiente en su saliva y secreciones respiratorias (moco) sin saber que diseminan la enfermedad.

•El virus viaja en gotitas de saliva o moco que salen de la nariz o boca de la persona infectada.

Se conoce que al hablar podemos proyectar gotitas a un metro en términos generales, pero al toser y estornudar además que la velocidad es mayor, la distancia puede ser de hasta tres metros. De allí la recomendación general de mantener distancia de dos metros si posible o de un metro en todo caso.

•El coronavirus que nos afecta puede sobrevivir fuera del humano infectado por períodos variables. Es importante saber que puede permanecer suspendido en el aire por hasta cinco horas después de que alguien infectado (con o sin síntomas) lo lanzara al ambiente mediante el habla, la tos o estornudos. Por eso las mascarillas son recomendables si va a estar en un lugar donde circularon otras personas (fuera de los habitantes de su casa) en las últimas cinco horas.

•El medio más importante de contagio es la auto-inoculación, o sea que introducimos el virus al organismo al tocarnos los ojos, la nariz o la boca. Por lo tanto el controlar nuestros hábitos tiene ahora la máxima importancia. No se toque la cara o al menos asegúrese de hacerlo después de un adecuado lavado de manos.

•Lávese las manos con cualquier jabón que tenga a la mano (todos son efectivos) aunque los líquidos son más prácticos. Asegúrese de hacer espuma y de frotar bien todos los dedos no olvidando los pulgares, palmas y dorso de las manos, no deje por fuera las uñas y las muñecas. El tiempo de contacto del jabón es importante, debe ser de al menos 20 segundos la estrofa inicial del Happy Birthday dos veces, si le aburre creo que Alabaré, el coro del himno nacional o la cucaracha funcionaran igual).

Si hay dudas de haber tocado algo o alguien con riesgo de infección conviene duplicar el tiempo de lavado.

•Si no tiene agua y jabón disponibles, use una solución desinfectante: el alcohol al 70 % es muy efectivo, ya sea en gel o en líquido, igualmente debe aplicarse en todas las manos y muñecas y dejarlo que seque solo. No es necesario el desinfectante de manos si se ha lavado correctamente.

•Cada vez se revelan más datos sobre la persistencia del virus en superficies, desde horas hasta 17 días en el interior de un crucero. Por lo que es muy importante la desinfección de superficies. De nuevo, el agua con detergente elimina muy bien el virus, el alcohol al 70 %, y una solución de lejía al 0.5 % (una parte de lejía comercial por 5 de agua, usando cualquier medida disponible; trate de preparar la que va a utilizar en la limpieza del día y no la prepare en recipientes transparentes). El tiempo de contacto es muy importante: el desinfectante no debe quitarse por al menos 5 minutos. Limpie pisos, haladeras y chapas de puertas y zonas cercanas, pasamanos, área de cocina, mueble, lavamanos e inodoros. Es mejor si usa un bote o bomba que lance espray. La luz solar directa también mata el virus, aprovechémosla todo lo posible.

•Guarde la cuarentena tan disciplinadamente como le sea posible y trate de mantener la cordura. No haga caso de pronósticos apocalípticos, su chance de morir de este virus es bajo en realidad, nos cuidamos especialmente por los más frágiles: ancianos, diabéticos, pacientes con hipertensión, pacientes con enfermedades respiratoria crónicas, pacientes con cáncer, con trasplante y otros con enfermedades crónicas.

•Si presenta síntomas tales como: FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA Y TOS SECA: aíslese de los demás habitantes de su casa y pida ayuda médica, sobre todo si hay posible contacto con casos comprobados. Para cualquier molestia o dolor evite el uso de antiinflamatorios (ibuprofeno, naproxeno, aspirina, diclofenac, ketorolac etc.), puede tomar acetaminofén o codofen y usar medios físicos como calor local o hielo. Se ha comprobado que la enfermedad es más grave en los que usan antiinflamatorios, aun siendo muy jóvenes.

En entregas posteriores hablaremos de temas puntuales relativos a la enfermedad y su impacto social, tratando siempre de incluir consejos prácticos validados por la ciencia.