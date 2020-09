Lo nuevo de Ziggy Marley

Iris Gálvez / SONY MUSIC

Al crear el álbum, Ziggy tuvo como objetivo capturar la energía de su hijo de 4 años y ponerla en forma musical, el resultado cautivará a los niños, al tiempo que mantendrá a sus padres atrapados a través de su característico sonido Reggae.

Ziggy tiene varios amigos que aparecen en el álbum, incluidos Ben Harper, Sheryl Crow, Lisa Loeb, Tom Morello, Busta Rhymes, Angelique Kidjo, Alanis Morissette, Stephen Marley y Jamie Lee Curtis leyendo su nuevo libro. Sus hijos Judá, Gedeón, Abraham e Isaías también hacen apariciones especiales, junto con su cachorro Romeo.

Una parte de las ganancias del álbum beneficiará al 501 (c) 3 URGE de Ziggy, que apoya la educación, el desarrollo social y el bienestar general de la escuela primaria de Chepstow y el campamento juvenil One Love, ambos en Jamaica.

También anunciado hoy, Ziggy organizará un concierto, estilo autocine, el sábado 24 de octubre en el City National Grove de Anaheim. Habrá dos sets, la matiné será un set enfocado a los niños y durante la noche habrá una actuación de Ziggy más clásica. Todos los autos, familias y asistentes estarán socialmente distanciados y el lugar seguirá estrictas precauciones de COVID. Los boletos saldrán a la venta anticipada el jueves 24 de septiembre a las 10 am PT y la venta pública comenzará el viernes 25 de septiembre a las 10 am PT.

TrackList:

1.Play with Sky (feat. Ben Harper)

2. Everywhere You Go (feat. Sheryl Crow)

3. Music Is In Everything (feat. Lisa Loeb)

4. Move Your Body (feat. Tom Morello, Busta Rhymes and Isaiah Marley)

5. Jambo (feat. Angelique Kidjo)

6. Please Excuse Me Thank you (feat. Alanis Morissette)

7. Garden Song of Miracles (feat. Stephen Marley)

8. Goo Goo Ga Ga

9. My Dog Romeo (feat. Romeo)

10. Wonderful People (feat. Judah, Gideon and Abraham Marley)

11. Today I Feel Silly (Jamie Lee Curtis reading her new kids book – A CD BONUS TRACK)

Acerca de Ziggy Marley

Ocho veces ganador del GRAMMY®, ganador del EMMY®, humanista, cantante, compositor y productor, Ziggy Marley ha lanzado quince álbumes aclamados por parte de la crítica. Ahora con su propio sello Tuff Gong Worldwide y la compañía editorial Ishti Music, Marley tiene el control total de sus grabaciones y publicaciones. Su temprana inmersión en la música llegó a los diez años cuando se sentó en sesiones de grabación con su padre, Bob Marley. Después de ocho discos con The Melody Makers y tres premios GRAMMY®, con éxitos como “Look Who’s Dancing”, “Tomorrow People” y “Tumbling Down”, inició una legendaria carrera en solitario en 2003 con Dragonfly.

Obtuvo de forma impresionante el Premio GRAMMY® al “Mejor álbum de reggae” en 2006 (Love Is My Religion), 2013 (In Concert), 2014 (Fly Rasta) y 2016 por el homónimo Ziggy Marley, que marcó su cuarto debut consecutivo en # 1 en el Billboard Top Reggae Album Chart. Su primer álbum para niños, Family Time, recibió el GRAMMY® 2009 por “Mejor álbum infantil”, y también se llevó a casa un Premio Daytime EMMY® por “I Love You Too”, que comparte su título con su libro infantil debut en 2012, una imagen multicultural basada en la amada canción, que explora la relación de un niño con los padres, la naturaleza y la fuerza imparable del amor.

Aprovechando su creatividad expansiva, creó la novela gráfica, MARIJUANAMAN y lanzó Ziggy Marley Organics, unos innovadores aceites de coco y refrigerios de semillas de cáñamo sin OGM. Como una extensión de su pasión por la salud y la vida sostenible, Marley publicó el Ziggy Marley & Family Cookbook en 2016. En mayo de 2018, Marley lanzó su álbum más reciente Rebellion Rises.