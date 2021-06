Lluvias provocan caída de árboles y deslizamientos de tierra

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A causa de las lluvias en las últimas horas se reportan algunas emergencias atendidas, entre ellas, cerca de cinco árboles caídos, un hundimiento en la calle principal de la colonia Santa Lucía, Ilopango; inundación en La Ostra, Conchalío, y pequeños deslizamientos en la carretera Los Chorros. Además, se mantiene vigilancia en el caudal de río en la colonia La Málaga, de San Salvador, sin embargo, no hay desbordamiento o salida del cauce.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, explicó que las precipitaciones de esta mañana se deben a un pequeño fenómeno de tipo ciclónico en el océano Pacífico, este sistema se desplaza hacia México y generará una gran cantidad de lluvia en estos días, por lo cual, se mantiene la alerta verde en todo el país, es necesario prestar atención a la probabilidad alta de inundaciones, desbordamientos, deslizamientos y ráfagas de viento.

«En 24 horas ha caído 125 milímetros de lluvia en la estación La Hachadura, 107 en Chiclana y 118 en Santa Cruz Porrillo; recomendamos que ahora no se practique la pesca artesanal y deportiva, mañana mejorarán las condiciones del clima. Si no es necesario salir a pescar, no lo haga, tome precauciones», enfatizó López.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes el sistema de baja presión en el Pacífico tiene el 70% de potencial de desarrollo a ciclón tropical». Además, en el Atlántico se está vigilando una onda tropical con potencial de desarrollo aún del 10%.