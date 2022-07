Lluvias dañan techo del centro de ancianos “Sara Zaldívar”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A raíz de las lluvias de los últimos días, el área de cocina del centro de atención a ancianos “Sara Zaldívar”, en San Salvador, fue afectada, por lo cual los encargados del lugar tienen dificultad para la preparación de los alimentos. En la emergencia solo se reportaron daños materiales.

Las autoridades del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), llegaron a las instalaciones para entregar alimentos a los adultos mayores, mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Protección Civil desarrollaron labores de limpieza de los escombros provenientes del techo. El incidente se concentró en un pasillo y un área de servicio, sin afectar áreas de estadía de los adultos mayores.

El personal del Ministerio de Cultura, junto al MOP, acudió al centro de atención de ancianos, para verificar la situación y determinar las acciones inmediatas que deben ejecutarse. La limpieza de escombros es una de las primeras fases de intervención, posteriormente, se evaluarán los daños en la infraestructura para decidir sobre los trabajos que se requerirán y rehabilitar la parte del techo.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que las últimas lluvias son las típicas de la época, las cuales se conocen como “lluvias convectivas”, las cuales se forman en la tarde noche y generan a partir de la dinámica hidrometeorológica que suceden entre 24, 48 o 72 horas.

Explicó que debido a las lluvias se reportó una considerable cantidad de árboles caídos, uno de los puntos fue, en la colonia Sánchez, Los Naranjos; también se atendió la caída de tres árboles en la zona cercana de la antigua Casa Presidencial. Además, se monitoreo la quebrada El Piro, y también en el área de Monserrat.

“Las precipitaciones no alcanzaron niveles límites como en otros casos, pero nuestro trabajo no para. Hemos desarrollado diferentes acciones de forma paralela, el descopado de árboles y la limpieza de quebradas son actividades que seguirán en ejecución, como parte del Plan Invernal 2022. El llamado a la población es a no tirar basura en quebradas o tragantes”, sostuvo Amaya.

Fuerte lluvia inunda calles de la capital

Lluvia de fuerte intensidad acompañada de viento inundó esta tarde varias calles del centro histórico de San Salvador, entre los puntos críticos está la Diagonal Arturo Romero; 49 avenida Sur, donde personal de Protección Civil utilizó bombas achicadoras, para drenar el agua de alcantarillados y evitar la acumulación.

Cuerpos de socorro e instituciones de Protección Civil monitorearon el cauce del río Acelhuate, en el barrio La Vega; la quebrada El Arenal, en la colonia Málaga, San Salvador. Personal operativo de la alcaldía de San Salvador, reportó un árbol caído en la comunidad Naval, y otro en la colonia Monserrat.

Debido a la acumulación de agua en las principales calles del centro capitalino, se generó un fuerte tráfico, incluso, varias personas decidieron caminar por el caos vehicular.

Prevén chubascos y tormentas aisladas

El MARN indicó que durante la mañana de este miércoles el cielo estará entre despejado y poco nublado, por la tarde y la noche se prevén chubascos y tormentas aisladas.

Estas condiciones están asociadas a remanentes de humedad dejados por la onda tropical que cruzó el martes el territorio, y al ingreso de aire con poco contenido de humedad, inmersa en el flujo del este acelerado.

En las últimas horas la red de estaciones del MARN registraron precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona central y occidental del país; el acumulado máximo fue de 41.4 milímetros en la estación Zoológico, departamento de San Salvador.

Medio Ambiente enfatizó que existe alta probabilidad de inundaciones urbanas, las cuales afecten temporalmente la movilidad e infraestructuras, y crecidas repentinas que pueden ocasionar desbordamientos de ríos y quebradas, afectando zonas cercanas a sus riberas, sin daños en infraestructuras en los municipios de Ahuachapán, Jujutla, San Francisco Menéndez.

Asimismo, en Santa Ana, Candelaria de La Frontera; Coatepeque, El Congo, Metapán, Sonsonate, Acajutla, Izalco; municipios pertenecientes al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y al Valle de San Andrés, Nahulingo.