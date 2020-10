Lluvia sobre el Palacio en el Torneo No Competitivo de Físico

La fuerte tormenta caída la tarde del domingo anterior sobre la capital salvadoreña hizo recordar que el techo del Palacio de los Deportes ya necesita un reencauche, porque el agua que penetró a dicho escenario refrescó la celebración y atentó contra el maquillaje de las participantes en el Torneo No Competitivo de Físico y Fitness. También el sistema eléctrico del Palacio y sus alrededores ya necesita, desde hace un resto de años, que le metan mano.

La rápida aparición e intervención de los brigadistas de la FedeFísico absorbiendo el agua, evitó consecuencias afines y además, con impresionante habilidad de manos aprovecharon colocar grapas sobre la alfombra para evitar tropiezos o deslices. El “sistema automático de sillas” ayudó a esquivar los chorritos que caían en algunos lugares de la tarima.

Ante la presencia de una buena cantidad de espectadores, en el torneo participaron unos cuarenta atletas en ambas ramas, para ser integralmente evaluados en el proceso clasificatorio para seleccionar a los ocho elementos del físico que en masculino y femenino representarán a El Salvador en el próximo Campeonato Centroamericano y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana en Diciembre.

En una sola presentación por categoría, el narrador del evento les indicó a los musculosos y aceitosos atletas ponerse de frente, de lado y de espaldas cumpliendo con las poses reglamentarias para ser calificados por el panel de jueces, que a su vez, también fueron evaluados. En el primer “cluster” llamó la atención la participación de la carismática campeona panamericana, de Físico Coreográfico, Paulina Zamora, que volvió a constituirse en una de las figuras de la tarde.

Mientras el subcampeón mundial y oro panamericano en Games Classics, Yuri Rodríguez hizo acto de presencia, pero a pocos días de su participación en el Mundial de España, optó por no escalar la tarima por tener conocimiento, dijo, “que mis rivales mundialistas me están dando seguimiento en las redes sociales y no es conveniente exponerme a que algún espectador vaya subir estratégica información a la cual puedan sacarle provecho”.