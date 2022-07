LISTA ENGEL: LA PESADILLA DE NO SABER CUANDO TE VA A TOCAR

Carlos E. Vela

Ingeniero-científico

Desde Washington

La lista Engel solo hace público las partes desclasificadas. EEUU nunca publica los nombres de individuos que no son procesables, ya sea por política internacional, falta de evidencia contundente, persona cuyo comportamiento sea fuente de mayor información, o decisión propia. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández (JOH) nunca salió en la lista desclasificada de Engel de Honduras, pero fue el primero en ser extraditado. Lo pidieron de inmediato cuando dejó de ser presidente. Hoy sabemos que la administración Biden lo colocó en una lista clasificada en 2021, cuando aún era presidente. Algo así va a ser con el presidente Bukele. Estados Unidos tiene la política de no acusar a jefes de estado en funciones. Tampoco los EEUU hace público sus fuentes y métodos (sources and methods).

Las personas que aparecen en la lista Engels son individuos que el Departamento de Justicia de EEUU está preparando, con suficiente evidencia, para efectivamente presentar una acusación ante los juzgados en EEUU en el momento que sea necesario o deseable. No todos los malos actores aparecen. Solo aquellos que no dan indicios de sus fuentes y métodos, y quieren enviar un mensaje. Cuando a un individuo le quitan la visa, los EEUU le está enviando un advertencia “por ahora no te quiero, no me conviene o interesa procesar, así es que no vengas a los EEUU. Cuando crea necesario o quiera procesar te mando a traer, o te hago detener en otro país”. Esa es la pesadilla de estar en la lista Engel: No sabes cuando te va a tocar.

Lista Engel desclasificada completa:

LISTA ENGLE DE 2021

WALTER RENÉ ARAUJO MORALES, ex miembro y presidente del tribunal supremo electoral, socavó procesos o instituciones democráticas llamando a la insurrección contra la asamblea legislativa y amenazando reiteradamente a candidatos políticos.

PABLO SALVADOR ANLIKER INFANTE, ex ministro de agricultura, incurrió en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos para su beneficio personal.

CONAN TONATHIU CASTRO RAMÍREZ, actual asesor legal del presidente, socavó procesos o instituciones democráticas al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la corte suprema y el fiscal general.

JOSÉ LUIS MERINO, ex viceministro de inversión extranjera y financiamiento del desarrollo, incurrió en importantes actos de corrupción durante su mandato a través del soborno. También participó en un esquema de lavado de dinero.

EZEQUIEL MILLA GUERRA, exalcalde de la unión, incurrió en una importante corrupción al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficio personal.

ÓSCAR ROLANDO CASTRO, ministro de trabajo, obstruyó investigaciones sobre corrupción y socavó procesos o instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos.

OSIRIS LUNA MEZA, viceministro de seguridad y director de prisiones, se ha involucrado en actos de corrupción significativos relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato.

JOSÉ AQUILES ENRIQUE RAIS LÓPEZ incurrió en corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas al sobornar a funcionarios públicos.

MARTHA CAROLINA RECINOS DE BERNAL, actual jefa de gabinete, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal. también participó en un importante esquema de lavado de dinero.

CARLOS ARMANDO REYES RAMOS, actual miembro de la asamblea legislativa, obstruyó las investigaciones sobre corrupción al influir inapropiadamente en el proceso de selección de magistrados de la corte suprema.

OTHONSIGFRIDOREYES MORALES, exdiputado del partido FMLN de El Salvador, incurrió en importantes actos de corrupción durante su mandato a través del fraude y malversación de fondos públicos.

ROGELIO EDUARDO RIVAS POLANCO, exministro de Seguridad y Justicia, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal.

ADOLFO SALUME ARTIÑANO, incurrió en una importante corrupción y socavó los procesos y las instituciones democráticas al sobornar a un magistrado de la corte suprema para evitar pagar una multa.

LUIS GUILLERMO WELLMAN CARPIO, actual magistrado del tribunal supremo electoral, socavó procesos o instituciones democráticas al causar retrasos graves e innecesarios en los preparativos electorales y la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitir la influencia maligna china durante las elecciones salvadoreñas.

LISTA ENGLE DE 2022

CECILIA CORONADA ALVARENGA DE FIGUEROA, esposa del exministro de seguridad pública René Mario Figueroa Figueroa, facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $3 millones en fondos públicos, mientras su esposo era ministro de seguridad pública durante la administración saca.

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA, exministro de seguridad pública bajo la administración saca, durante su tiempo como ministro incurrió en una corrupción significativa cuando convirtió $ 3 millones en fondos públicos para su uso personal y el de su esposa y, con su esposa, lavaron esos fondos.

JOSÉ WILFREDO SALGADO GARCÍA, alcalde de San Miguel, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando usó su cargo oficial para participar en el tráfico de drogas y el lavado de dinero mientras era alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador.

FRANCISCO JAVIER ARGUETA GÓMEZ, actual asesor jurídico presidencial, socavó procesos o instituciones democráticas al orquestar la destitución de cinco magistrados de la corte suprema de justicia y del fiscal general en un proceso inusual en aparente contravención a los procesos previstos en el artículo 186 de la constitución, que exige la selección de dichos magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura.

CHRISTIAN REYNALDO GUEVARA GUADRÓN, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de facción del partido Nuevas Ideas, desvirtuó los procesos o instituciones democráticas al presentar una ley de prohibición de pandillas que sancionará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerados por muchos observadores como un claro intento de censurar a los medios.

JOSÉ ERNESTO SANABRIA, actual secretario de prensa presidencial, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de Bukele para presionar indebidamente a los funcionarios de los partidos políticos de la oposición para que renunciaran bajo la amenaza de ser acusados ​​de delitos penales.