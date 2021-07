“Lista Engel ha sido un duro golpe para Bukele y su partido”: ARENA

Samuel Amaya

Tras los allanamientos de la Fiscalía General de la República a la sede partido Alianza Republicana Nacionalista, este instituto político ha manifestado que se trata de una forma de querer desviar la atención de los salvadoreños, respecto a la Lista Engel, donde funcionarios de la actual administración de Nayib Bukele, salieron señalados de corruptos. Mientras que el oficialismo ha reiterado que se trata de una “orden judicial” y es parte de una “consecuencia”.

El partido ARENA expresó que pasadas las 24 horas de la publicación de la Lista Engel, donde funcionarios y seguidores de la actual administración de Bukele fueron señalados por el congreso de Estados Unidos “por serios actos de corrupción y medidas contrarias a la democracia”, estos “al verse expuestos ante la población salvadoreña, junto al fiscal y la policía, secuestraron la sede nacional del partido ARENA, con un excesivo e innecesario despliegue de la fuerza pública”, denunció la el partido tricolor en sus redes sociales.

“Este acto desesperado, lleno de vacíos legales, fue una muestra de claro abuso de poder que no busca más que desviar la atención ciudadana de su incapacidad para la destitución inmediata de los señalados en su gabinete. La publicación de la Lista Engel ha sido un golpe duro para el presidente y su partido NI (Nuevas Ideas), quienes basaron su campaña en diferenciarse por su lucha contra la corrupción, y ahora, con dos años de gobierno, demuestran ser peores a los que tanto señalaron de mala clase política”, criticó ARENA.

“Bukele ha preferido proteger a los funcionarios señalados de corrupción en su gobierno y busca silenciar e intimidar a la oposición, violando el principio de libertad política”, concluyó.

El diputado Mauricio Linares, de ARENA, sostuvo que el partido “es respetuoso del Estado de derecho” y esperan que las investigaciones continúen, sin embargo, con estas acciones, “son un amedrentamiento a la oposición. Lo que se está tratando de hacer, es callar las voces de la oposición”, expuso.

Sin embargo, el oficialismo dijo que el allanamiento se debió a una orden judicial y no una acción del presidente Bukele.

“Hay que entender que este allanamiento es producto de una orden de un juez y no como tratan de decir algunos, esto no viene del presidente de la República, no viene de la policía”, comentó Romeo Auerbach, de GANA.

El legislador agregó que dicha acción tampoco proviene de la misma FGR, a pesar de que fue esa institución que lo solicitó. “Aunque la Fiscalía lo haya pedido, si un juez no lo aprueba y lo ordena no se puede hacer.

“Yo creo que no es más ni menos que una de las pequeñas cosas que se está intentando componer”, dijo el legislador y añadió que varios personajes de ARENA aceptaron las cifras a dicho instituto político.

Según dijo Auerbach, el expresidente de la República, Francisco Flores aceptó que recibió $10 millones “en calidad personal, Jorge Velado (expresidente del COENA) aceptó que entraron a ARENA (…) esto al final era una ayuda que venía para los damnificados de hace 20 años (los afectados del terremoto del 2021) y que ARENA lo ocupó para asuntos personales o de campaña”.

El diputado del PCN, Serafín Orantes, instó “a dejar que las instituciones funcionen, no hay ninguna persecución política“. También agregó que los fondos que donó Taiwán eran para los habitantes de Las Colinas en Santa Tecla y como tal, no llegaron. “Únicamente (la FGR) está aplicando la acción civil para poder dar con el paradero de estos fondos”, comentó.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que el monto embargado asciende a $3.9 millones, entre los cuales están, la sede del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) en San Salvador y la sede en Ahuachapán, así como 17 vehículos.