Lisiados de guerra piden una salud integral

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Miembros de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir reformas a la Ley de Beneficios para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, ya que exigen beneficiar a los lisiados respecto al aumento de pensión mínima, salud integral, entre otros aspectos.

Las reformas que ALGES solicita ya están dentro de los archivos de la Asamblea Legislativa desde hace 30 años, según manifestaron sus miembros. Buscan beneficiar a 19,500 personas lisiadas de guerra.

El presidente de ALGES, Óscar Mejía, afirmó que con la nueva legislatura y que un solo partido político controla la Asamblea Legislativa fácilmente pueden aprobar las reformas que ellos solicitan. La razón principal para hacer las reformas es que “este sector es vulnerable y si esas reformas no se aprueban, el Estado sigue en deuda con este sector”.

Mejía agregó que se debe garantizar una salud integral, pues “el fondo de protección para lisiados de guerra no está facultada para que cubra a todos los problemas de salud que enfrenta este sector. Hoy en día tenemos varias personas lisiadas de guerra que están falleciendo y no es por la lesión, sino que es por diferentes enfermedades y realmente no hay una atención de calidad como la necesita este sector, si eso pasara el problema fuera menos”.

Por ello, piden que en el área de salud se vea también otros problemas y no solo la lesión.

Las propuestas de reformas fueron entregadas al grupo parlamentario de Nuevas Ideas, algunos diputados salieron a recibirlas, como Eduardo Amaya, Juan Rodríguez, Rubén Flores y Salvador Chacón, este último dijo que darán la iniciativa de ley, para que pase a estudio de comisión y se le pueda dar el análisis respectivo. “Nosotros no le vamos a mentir como antes le decían que sí (las iban a aprobar) y después no le contestaban ni siquiera un teléfono o no los recibían y han sido olvidados; nosotros le vamos a dar el estudio correspondiente”, dijo.