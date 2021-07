Ley Especial Transitoria para la Regulación de Lotificaciones con vacíos legales

Melissa Sánchez

Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) y de la Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia (RENACER), realizaron recientemente una concentración pacífica, enfrente de Casa Presidencial, para solicitar una audiencia con el presidente de la República, Nayib Bukele, y entregarle las observaciones de los vacíos legales encontrados en la “Ley Especial Transitoria para la Regulación de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional”.

Más de 7,500 familias que conforman el proyecto RENACER/COFOA llevan más de tres años realizando acciones de gestión y presión social hacia las lotificadoras, desarrolladores parcelarios, e instituciones gubernamentales, sin embargo, hasta la fecha no han sido escuchados.

Alberto Velásquez Trujillo, director regional de COFOA, mencionó que las personas afectadas residen en varios departamentos del país y han pagado por los lotes y desde hace más de 20 años están esperando recibir las escrituras, no obstante, la nueva ley no les soluciona el problema de la vivienda y lotificación.

“Queremos que el presidente vea que esta ley no tiene los requerimientos adecuados para exigirles a las lotificadoras que cumplan con las obligaciones de entregarle las escrituras a las personas, queremos una audiencia con el presidente, pero hasta eso nos están negando porque no nos quieren dejar entrar”, mencionó Trujillo.

Asimismo, explicó que de la corporación ARGOZ, con más de 600 lotificaciones en el país, se han convertido en prestamistas, aprovechándose que las personas no pueden ir a los bancos a pedir préstamos por la falta de escrituras, lo cual es un abuso hacia los afectados.

Heidi de Henríquez, líder de COFOA/RENACER y afectada, manifestó que muchas lotificaciones están en situaciones de riego debido a que se encuentran cerca de ríos y quebradas: “en el caso de la lotificación la paz, hay un río que se está desbordando, 25 familias están siendo amenazadas por la cárcava”.

Henríquez explicó que han solicitado ayuda a las alcaldías, sin embargo, les han dicho que no se puede trabajar por ser terrenos privados. Otro problema que se enfrentan las familias es que muchas de las lotificadoras han desaparecido, dado que en los registros no aparece el nombre de la persona que adquirió el lote, sino de la persona que lotificó el terreno, por lo tanto, pueden ser desalojados en cualquier momento.

Además, mencionaron que al no recibir una solución realizaran protestas de manera pacífica en las calles.

Dentro de los vacíos legales observados por COFOA, se encuentra: que no existe claridad en la institución competente que ejecutará y supervisará dichos trámites, así como la necesidad de modificar la normativa debido a que en el actual marco jurídico no permite implementar una solución a la problemática para las lotificaciones comercializadas antes del 7 de septiembre de 2012, dado que no cumplen con los requisitos que la nueva ley exige.

La “Ley Especial Transitoria para la Regulación de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional”, fue aprobada con 81 votos a favor el pasado 22 de junio del presente año, dicha ley permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.