Ley de Recursos Hídricos no beneficiará a la población, denuncian organizaciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Integrantes de la Alianza contra la Privatización del Agua y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP) se concentraron esta mañana en las afueras de la Asamblea Legislativa para mostrar su resistencia ante la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos que se discute en la comisión ad hoc, ya que aseguran se está elaborando una ley que no resolverá el problema del agua de la población, no garantizará la protección de los mantos acuíferos y no habrá participación social y comunitaria.

Luis González, de la Alianza Contra la Privatización del Agua, dijo que han visto desde el inicio de la Comisión que «ha habido maniobras» orientadas a convencer a la población de que la discusión es para el beneficio de la gente, «reiteradamente plantean de que el agua no será privatizada, que se están dando espacios de participación, que el agua es un bien público, pero en lo que se va aprobando vamos viendo de que no se está contemplando lo beneficioso para la población», expuso.

Las organizaciones indicaron que lo ideal sería que se retomen los elementos infaltables en una «buena Ley de Aguas», que el vital líquido debe ser un bien público, la gestión pública del agua con participación ciudadana, la gestión sustentable de cuencas, un régimen económico justo y equitativo y el reconocimiento al derecho humano al agua y saneamiento.