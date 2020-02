“Ley de reconciliación es un pacto de impunidad”

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

“Los casos del conflicto armado no son pasado, son casos sin justicia, no resueltos, un dolor que no cesa”, así lo afirmaron defensores de derechos humanos frente a la Asamblea Legislativa, ante la aprobación de la ley de reconciliación.

El miércoles en la noche, los partidos de derecha, Alianza Republicana Nacionalista ARENA, Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano aprobaron la ley que, de acuerdo con las víctimas, no cumple con el acceso a la verdad, a la justicia, a medidas de reparación y la garantía de no repetición, como lo demandó la Sala de lo Constitucional al derogar la Ley de Amnistía, en 2016.

“Esto no es nada más que un obstáculo en el camino, ya sabíamos que era una lucha de largo aliento, esto no nos desalienta”, expuso el director ejecutivo de Pro-Búsqueda, Eduardo García.

Tal y como lo había adelantado el secretario General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, el grupo parlamentario de izquierda no dio sus votos, para la que afirman es una ley de amnistía.

“La Ley de Amnistía fue aprobaba en 1993 y declarada inconstitucional en 2016, por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “por violar la Constitución de la República, y tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que El Salvador está suscrito”.

“Decidimos no acompañar la votación de este proyecto de ley, porque reconocemos que no expresa plenamente el interés de las víctimas y de las organizaciones representativas”, expresó la diputada Anabel Belloso, en una entrevista radial.

José Lazo, técnico de Pro-Búsqueda señaló que los 44 diputados que votaron por la ley de reconciliación “son los responsables de que no se den garantías de no repetición, de que se pueda seguir usando la bota militar para seguir aplastando al pueblo salvadoreño”.