Ley de Delitos Informáticos y Ley de la Narcoactividad quedan pendientes

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa sesionó por última vez en esta legislatura, al menos así lo dijo el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, debido a que posiblemente la plenaria de la próxima semana se podría realizar el martes.

Vargas aseguró que en la instancia legislativa se estaba analizando la Ley de Delitos Informáticos que quedó pendiente de ciertas informaciones que la sociedad civil y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen que mandar. “Este es uno de los factores más importantes que se quedó en la agenda”, afirmó.

Trabajo que queda pendiente

El diputado tricolor aseguró que mandaron al archivo iniciativas que perdieron actualidad, por ejemplo, expedientes del 2010, y otros porque se hicieron modificaciones completas y “únicamente quedan pendiente los que están vivos, que son la Ley de Delitos Informáticos y la Ley de la Narcoactividad; son dos leyes que quedan vivas como insumos para las mismas”.

También, el diputado miembro de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendariz dijo que quedó pendiente una iniciativa presentada por el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, junto a la oficina contra el delito y el narcotráfico de las Naciones Unidas, respecto a la creación de nueva Ley de Lavado de Dinero. Está se comenzó a estudiar, pero debido a la pandemia se suspendió.

El diputado Raúl Bonilla, del PCN, agregó que al archivo mandaron 23 piezas y dejaron “vivas” seis piezas, que tratan sobre la Ley de Identidad, la Ley sobre el Control, Estadística y Registro de Pandillas entre las otras mencionadas en los párrafos anteriores.

Petición a nuevos parlamentarios

Almendariz dijo que pedirá a los nuevos parlamentarios que conformarán la Comisión de Seguridad que le den prioridad a la Ley de Lavado de Dinero, por que a su juicio, es “peligroso que no se apruebe esta ley porque cuando venga la calificación GAFI a El Salvador, no solo se arriesgaría (…) a caer en una lista gris, sino a una lista negra que traería consecuencias graves”, ya que para no caer en esas malas calificaciones, se tiene que prevenir el lavado de dinero mediante acciones que brindaría la ley.

Trabajo de la comisión

Para el diputado Vargas, la comisión con algunos temas fue “demasiado condescendiente de los gobiernos (período Sánchez Cerén y Nayib Bukele)”. Informó que durante el período 2015-2018 en la administración de Sánchez Cerén, se desembolsaron 8 mil millones de dólares y los frutos no fueron los que esperaban.

Y con respecto al Gobierno 2018–2021, debo decir enfáticamente que esta Asamblea y la comisión de seguridad no fueron obstrucción para el Ejecutivo, como lo ha pretendido hacer ver (Nayib Bukele)”.

Vargas afirmó que entre octubre y noviembre de 2019 al Ejecutivo se le aprobaron $35 millones para la primera fase del Plan Control Territorial y en diciembre de 2019 aprobaron 91 millones de dólares más.

“Quiero ser enfático, que la contribución de la Comisión de Seguridad fue condescendiente porque no se tuvo la correspondencia de: transparencia, rendición de cuentas y eficacia. Actualmente, me voy sin conocer el Plan Control Territorial, no existe, no lo vimos; sin embargo, lo apoyamos y conducimos”, expresó Vargas.

Opinión que no compartió el presidente de dicha comisión, Antonio Almendariz, ya que aseguró que durante su instancia trató la forma de facilitarle en materia de seguridad los planes que querían implementar todos aquellos gobiernos, más no obstaculizarlos.

“Así fue cuando ARENA quiso echar andar el Plan Mano Dura y Súper Mano Dura, los apoyamos porque obstaculizarlos era como decir ‘no se hizo porque la Asamblea no lo permitió’ y así fue cuando el FMLN llegó el poder y le dimos medidas extraordinarias y recursos para combatir la inseguridad”, detalló Almendariz.

Ahora, la comisión concluye sus funciones siempre y cuando se convierta en realidad que el próximo martes se realice la última sesión ordinaria (al menos como se ha manejado hasta ahora).

Otras comisiones que culminaron su trabajo

Por ahora se ha confirmado que la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones que desde el Gobierno se realizan respecto al fenómeno de salvadoreños desaparecidos en el país, concluyó su trabajo, de igual forma la Comisión de Defensa.

El lunes sesionarán las que emitan posiblemente algunos dictámenes, por ejemplo la de Salud, Legislación y Puntos Constitucionales, Medio Ambiente, entre otras.

Según la versión que maneja el diputado del PCN, Raúl Bonilla, sobre la realización de la plenaria el martes, se debería porque “hay un tiempo de tres días para la entrega oficial de las instalaciones, presupuesto y documentación” de la Asamblea Legislativa.