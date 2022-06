Lewandowski quiere vestir la azulgrana

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Los culés siguen soñando despiertos con la llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona, luego de las fuertes declaraciones que dio el polaco respecto a su deseo de dejar el Bayern Munich. Los hinchas del equipo azulgrana han encendido las alarmas del club.

“Solo quiero irme del Bayern. La Lealtad y el respeto son lo más importante que el trabajo”, dijo el delantero polaco después de señalar que “algo ha muerto en mi y quiero irme del Bayern por más emociones en mi vida”.

El de los bávaros dijo a One Sport que “no he considerado ninguna otra oferta que no sea la del Barça”, una frase que causó terror al club alemán con la posible salida de uno de sus jugadores más importantes en su historia.

El presidente del club alemán, Herbert Hainer, cerró las puertas al jugador y se la puso complicada. “Estamos en la afortunada situación de no tener urgencias económicas. Queremos a los mejores jugadores con nosotros y Robert es uno de los mejores. Por eso estoy seguro de que seguirá con nosotros la próxima temporada”, comentó.

El jugador ha dejado ver que su situación en el club alemán ya no es de su agrado y puso en balanza al equipo tras asegurar que: “¿qué tipo de jugador querrá venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo aquí? ¿dónde están la lealtad y respeto?

“Lewandowski tiene contrato hasta el 2023 y lo cumplirá”, insistió el presidente del consejo directivo del Bayern.

Por su parte, el Barcelona ha dejado claro su evidente interés por el jugador, según medios europeos, el club hizo una oferta de 32 millones por el delantero, una suma que no cubre las expectativas del Bayern, y de que aceptar el cuadro alemán, el club español tendría que modificar su flujo salarial para poder inscribirlo.