Letra Magica 503 lanza su segundo sencillo en inglés “How We Move” con Moises F feauring Ras Kass de su mixtape “No Se”.

El nuevo sencillo “How We Move” es una canción de Hip Hop donde Bladi de Letra Magica 503 y Moises F colaboran con la leyenda del Hip Hop Ras Kass. Tuvimos la oportunidad de hablar con Letra Mágica 503 y Moises F. Le preguntamos a Bladi de Letra Mágica 503 ¿Cómo se siente por el apoyo que han estado recibiendo por su último sencillo “How We Move”? Bladi dijo: “Estamos muy contentos con la respuesta que ha recibido la canción y nuestro mixtape. Estoy muy agradecido por el apoyo que hemos estado recibiendo”. Moises F ¿Cómo surgió la colaboración con Letra Magica 503 y el featuring con Ras Kass? Moises F respondió “Nos juntamos con Bladi de Letra Magica 503 en el estudio, le presente el coro a Bladi, y a Bladi le gusto. Bladi le hiso una llamada a la gran leyenda del hip hop Rass Kass para una colaboracion. A Rass Kass legusto y acepto colaborar con nosotros en esta cansion How We Move. Tengo proyectos en camino y un mas colaboraciones con Letra Magica 503.

Tambien quiero agradecer a Bladi por siempre darme la mano en mis proyectos musicales y a mi gente Salvadoreña que simpre me a apoyado aunque yo sea de Guatemala.” Entonces le preguntamos a JJ Prez ¿Cómo se siente poder hacer música en inglés y en español siendo un grupo salvadoreño? JJ Prez nos dijo “El poder hacer musica en ambos idiomas es parte de lo que Letra Magica 503 es. Versatilidad es parte de todos en Letra Magica 503.

En sentido figurado hasta en estilo musical tenemos muchos idiomas. Muchos sonidos que pueden ser entendidos y disfrurados en todo el mundo. Siempre representando humildemente a nuestro hermoso El Salvador.”

A Denz le preguntamos ¿Ha podido el grupo seguir trabajando en la música a través de la pandemia de Covid 19? Para la gente que no a tenido la opportunidad de escuchar su nuevo sencillo y su musica donde la pueden encontrar? Denz respondió “Bueno en parte nos a ayudado a poder trabar en enfocarnos mas para terminar de grabar nuestro disco “No Me Falten Jamas”.

No podemos cantar en vivo o hacer eventos pero ojala pronto regresaremos a las tarimas. En las redes sociales y tiendas digitales nos pueden encontrar como Letra Magica 503.” Chapa ya que el grupo ha estado trabajando en nueva música, ¿qué proyecto podemos esperar? Además, ¿por qué el nombre Letra Magica 503? Chapa nos dijo “Estamos trabajando en musica de nuestra propia inspiracion. Música con sentido en el cual mucha gente se pueda identificar. Pronto salimos con el album que lleva de nombre “No Me Falten Jamas” Un album que para nosotros significa mucho por el tiempo invertido y por el esfuerzo de cada uno de los integrantes.

El nombre Letra Magica fue dado a nosotros por unos fiel seguidores que al escuchar los temas nos decian que la Letra era lo que nos separaba a otros artistas.

Nos comentaban que la Letra tenia una magia. De ahi nace Letra Magica 503.” Gracias por la entrevista Moises F y Letra Mágica 503. Bladi ¿alguna última palabra antes de que terminemos la entrevista? Bladi “Sí, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Queremos agradecer a todos en El Salvador por su amor y apoyo. Ojalá pronto podamos superar esta pandemia para poder ir a El Salvador”.