Letra Mágica 503 lanza su nuevo proyecto “No Se” de el disco “Sentimientos Y Los Placeres”

Letra Mágica 503 lanza su nuevo proyecto “No Se” (Sentimientos Y Los Placeres). El proyecto tiene colaboraciones con la leyenda Ras Kass, Bruce Hathcock, Tejel, Elena Charis, Baby C, Moises, G Flow, Klew, GB The Mexican, G. King, Reggie BDS y Fonzie. “No Se” (Sentimientos Y Los Placeres) está disponible en todas las plataformas digitales como iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, Pandora, Amazon y más. El proyecto tiene canciones en español e inglés. Letra Mágica 503 tiene hip hop, rap, música urbana, reggaeton fusion con cumbia y más. Denz de Letra Mágica 503 nos dijo: “Este es un proyecto con el que estamos contentos y es una vista previa de nuestro próximo álbum oficial”. Bladi de Letra Magica 503 dijo: “Estamos promoviendo este proyecto y estamos muy contentos con la respuesta del público”.

Le preguntamos a Chapa de Letra Magica 503 qué podemos esperar del próximo álbum del grupo. Nos dijo: “Se pueden esperar muchas fusiones de reggaetón con cumbia, bachata y algunas otras sorpresas. Habrá canciones en español e inglés. Pero ahora estamos enfocados en promover” No Se” (Sentimientos Y Los Placeres ) mientras la gente siga apoyando será nuestra motivación para seguir adelante”.



JJ Prez agregó “Es por eso que nuestro próximo álbum oficial se titulará “No Me Falten Jamas”. En el proyecto actual “No Se” que acabamos de lanzar es una vista previa para que la gente escuche lo que podemos hacer. Estamos muy contentos con la respuesta y solo nos hará trabajar más duro en el próximo álbum.” Le preguntamos al grupo si están trabajando en funciones u otros proyectos. Bladi dijo: “Siempre estamos trabajando en música y siempre estamos interesados en colaborar con otros artistas. De hecho, vamos a aparecer en el próximo álbum de los artistas locales de Los Ángeles, Baby C Y Moises”. Cuando nos comunicamos con Baby C Y Moises sobre sus colaboraciones, Baby C nos dijo: “Trabajar con Letra Magica 503 era solo cuestión de tiempo. Nos conocemos desde hace más de 20 años. En colaboraciones con Letra Mágica 503 no pueden esperar nada más que buena música.

Podemos trabajar juntos fácilmente, ya sea una canción para una mujer, las discotecas, las calles o cualquier cosa. Tenemos muy buena amistad y buena química de estudio.” Letra Mágica 503 es un grupo Salvadoreño viviendo en Los Angeles, California. Si aun no han apoyado el nuevo proyecto de Letra Mágica 503 “No Se” (Sentimientos Y Los Placeres) no esperen mas haganlo ya. Sabemos que les gustara.