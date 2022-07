“Lesli” recibe condena de 50 años por emergencia obstétrica

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Las organizaciones de mujeres rechazaron la decisión judicial de condenar a 50 años a “Lesli”, una joven de 21 años, que sufrió una emergencia obstétrica, por tanto, apelarán al fallo que es la “pena máxima”, dictado el 29 de junio del presente año.

En sus valoraciones, las mujeres organizadas señalaron que fue un proceso jurídico lleno de irregularidades y prejuicios contra Lesli, al comentar que el juez del caso no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Como el peritaje social de Medicina Legal, que evidenció la violencia de género a la que Lesli fue sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquíatrico.

Y que con todos esos vacíos legales el juez condenó a 50 años a Lesli, basando su decisión en “meros prejuicios de género, lo cual quedó claro en las palabras con las que justificó la pena -las madres son la fuente de la protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue- ,sin retomar la emergencia obstétrica y ofrecer todos los elementos que demuestren si culpabilidad.

Asimismo, señalaron que esta sentencia contraría el reciente fallo de la Corte IDH en el caso de Manuel vrs. El Salvador, donde se condenó al Estado salvadoreño y se le mandata a no perseguir y criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.

La “motivación de la sentencia no estableció con evidencia fáctica el nexo de causalidad entre el actuar de Manuela y la muerte del recién nacido, esta falta fue saldada con estereotipos e ideas preconcebidas, y no con elementos de prueba demostraran fehacientemente su culpabilidad”, texto de la sentencia de la Corte IDH. “Me duele el corazón porque hemos tratado de cerrar la página de la triste historia de El Salvador que condena injustamente a mujeres empobrecidas, por emergencias obstétricas, pero el Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose contra mujeres que no han tenido derechos ni condiciones para defenderse, dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, “A pesar de estas voluntades penalizadoras vamos a cambiar esta realidad, porque somos capaces de imaginar un mundo más justo”, agregó Herrerra, al reiterar el compromiso que ninguna mujer que enfrentó una emergencia de salud durante su embarazo sea criminalizado. Lesli es la tercera hija de 7 hermanos, es originaria de la zona rural del Oriente del país, su familia subsiste del trabajo agrícola de una sola persona. Y no tuvo acceso a educación de calidad cursando hasta 7o grado, pero tuvo que abandonarlo para incorporarse al trabajo del hogar y cuidar a sus 4 hermanos menores de edad. Ella y su familia viven en situación “pobreza extrema”, sin acceso a agua potable, electricidad, ni vivienda digna, en donde el Estado ha estado ausente. Lesli, a sus 19 años sufrió su emergencia obstétrica a las 9 nueve de la noche, cuando se sintió mal del estómago y fue a la letrina cuando el dolor fue más intenso, sin saber que iniciaba trabajo de parto, pues experimentó un “parto precipitado”, y sin electricidad no pudo ver nada, se asustó y gravemente de salud fue llevada al hospital y allí comenzó su tránsito del hospital a la cárcel.