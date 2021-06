Leonel García derrota al tiempo

@SAmigosCoLatino

Los asistentes que se dirigían al Teatro del Parque Interlomas (CDMX, Méx.) para oír a Leonel García habrán revivido muchos recuerdos, quienes asistieron virtualmente habrán preparado una cena romántica creando una intimidad irrepetible y los músicos volvieron a entregarse en cada nota de sus instrumentos. Todo para que Leonel derrotara al tiempo una vez más con la magia de su arte en vivo.

“Recuerdas” fue la pieza con la que el mexicano decidió levantar el vuelo. Una elección perfecta que nos llevó a los espectadores, presenciales y virtuales, a balancearnos con el reconocible ritmo de esas dos primeras notas del clásico de Amor Futuro (2014). Con ellas, el silencio que se arracimaba en el lugar fue cediendo ante la voz del autor que ha labrado una formidable vida dedicada a la música.

Clásicos surgidos hace casi veinte años del genio de García, como “Que Lloro”, “Sirena”, y “Te Vi Venir”, siguen latiendo en el pecho de los seguidores del artista. Eso se notó en cada momento pues, aunque el aforo fue reducido, el lugar se sentía repleto. No habría mejor confirmación del filo que mantiene la pluma de Leo que hace poco nos dio un nuevo paquete de canciones sensible y finamente confeccionadas como la celebrada bossa de su último disco 45 RPM: “Sales Como el Sol”.

Pero el primer show de Amor Vivo Tour fue más allá de la mera colección de canciones lanzadas. Fue la exhibición casi pictórica de toda una vida dedicada a la música. A los clásicos y a tracks recién llegados se le unieron algunas joyas como “Me Dediqué a Perderte” y “Hasta la Raíz”, que se hicieran famosas en voz de otros, pero que en el show volvieron a su creador de una manera formidable.

Con banda o sólo con su guitarra cada una de las interpretaciones sedujeron al público que no dudó en repetir cuando al día siguiente Leo se presentó en el festival #SuenaEnTikTok. Que no contó con los juegos de luces contrastando con el vestuario blanco de los músicos del show en el Teatro del Parque Interlomas, pero que no bajó la calidad interpretativa de este gran artista. Ahí el cantante confirmó esa vibrante emoción que es la música en vivo y que dio una bocanada para todos. “¡Se sintió como que una parte de mí volvió a vivir a través de ustedes!”, comparte el compositor en sus redes mientras confiesa que estaba por tomar un vuelo de trabajo para nuevos proyectos “que vengan muchos más, mientras síganse cuidando mucho!”

Eso es Leonel García. Un autor que nació bajo el signo de la música para, con el tiempo, volverse canción. Una constante resignificación y reinvención del autor del espléndido y sorprendentemente moderno álbum estrenado hace unas semanas 45RPM.