Legisladores tienen un año para resolver el proyecto SITRAMSS

En 2019 el tribunal constitucional declaró ilegal el uso exclusivo del carril del SITRAMSS, ya que violentó la Constitución, y la exclusividad generaba mayor tráfico en los otros carriles, así como a los automovilistas no les parecía la idea.

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio por incumplida la sentencia de 2019, sobre el uso del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

Habrá recordar que en 2019 el tribunal constitucional declaró ilegal el uso exclusivo del carril del SITRAMSS, ya que violentó la Constitución, y la exclusividad generaba mayor tráfico en los otros carriles, así como a los automovilistas no les parecía la idea. Por ello, los diputados debían legislar para autorizar o no la concesión para la explotación de carril segregado y las estaciones.

Sin embargo, no lo hicieron, por ello esta semana la Sala dio por incumplida la resolución y ahora, los nuevos magistrados impuestos el primero de mayo han otorgado un año más para que los parlamentarios decidan.

Al respecto, la diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que en la legislatura pasada hubo esfuerzos por crear una nueva Ley de Transporte, en la que se pretendía que incluyera un capítulo especial sobre el tema de las concesiones dado que ahora se hace vía otros cuerpos normativos. Sin embargo, recordó que no se pudo obtener la correlación necesaria en la Comisión de Obras Públicas en aquel momento.

En la sentencia de 2019, la Sala puntualizó que para poner en marcha el proyecto SITRAMSS no se respetó el debido proceso que establece la Constitución de la República en el artículo 120, pues este dice que “toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”, lo cual no fue así, ya que no pasó a discusión de la Asamblea en aquel entonces.

Ahora, los magistrados de la Sala ordenan a la Asamblea que resuelva dicha concesión y que, además, legisle sobre el futuro que tendrá el uso de la infraestructura. Todo esto en menos de 12 meses.

Otros legisladores de oposición ven esta sentencia como una forma de poder legislar en general sobre el transporte público. “A lo mejor esto podría también servir como una oportunidad para revisar desde la Asamblea Legislativa qué se puede hacer en materia de transporte público”, comentó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, manifestó que se deben establecer políticas públicas sobre el uso del SITRAMSS, es decir “si se va a establecer como un carril preferencial o de una forma abierta a la circulación, ya que, se hizo una inversión que está tirada y son miles de millones de dólares lo que vale el SITRAMSS y realmente no está dando los frutos para lo que fue construido”.

Cuadra sostuvo que el Gobierno debería de tomar iniciativa en cuanto a este tema y no necesariamente esperar una legislación puesto que “es un tema de política pública y estas requieren de inversión y planificación, yo creo que aquí es donde el Gobierno tiene que tomar esa iniciativa de qué hacer con esa infraestructura que hoy por hoy está botada”.

La Sala ordena la licitación a la Asamblea Legislativa y en caso de no cumplir con los tiempos, el mismo tribunal ordenará eliminar toda la señalización que tiene que ver con el uso exclusivo del SITRAMSS. Al respecto, la legisladora de VAMOS, Claudia Ortiz, consideró que el Legislativo debe garantizar que el procedimiento de licitación se lleve a cabo de forma transparente.

Con la llegada de la pandemia en 2020 las unidades del SITRAMSS fueron resguardadas y hasta la fecha no han vuelto a circular.