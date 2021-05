Las prácticas ancestrales para salvar la tierra de agrotóxicos

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Las prácticas ancestrales de agricultura no están enfocadas en dañar a la naturaleza, esto permitirá ahorrar tanto dolor y sufrimiento de la población y no seguir contaminando el ambiente en que vivimos”, dijo Silverio Morales, representante de los Pueblos Indígenas de Nahuizalco, Sonsonate, quien integra la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

Morales hizo el llamado urgente a la Asamblea Legislativa, a retomar la propuesta de prohibir la aplicación de plaguicidas y fertilizantes de forma aérea en la agricultura nacional. La Mesa por la Soberanía Alimentaria se pronunció en el marco del Día Mundial contra Bayer-Monsanto.

Adela Bonilla -integrante de RACDES- reseñó que la Monsanto fue adquirida por la farmacéutica BAYER, en el año 2018, a un valor de 63 millones de dólares.

Y que debido a los antecedentes de Monsanto, que arrastra varias demandas millonarias por personas afectadas por el uso de sus agroquímicos, ahora ostenta el nombre de “Crop-Science-Division Bayer” (Ciencia de Cultivos), para continuar con sus actividades de manufacturar este tipo de productos altamente tóxicos.

“Monsanto descubrió y comercializó el herbicida de amplio espectro Glifosato en 1974, y que con diferentes nombres comerciales -incluido el Roundup-, en El Salvador, entre septiembre de 2018 a agosto de 2019, se aplicaron mas 696,000 litros de ese producto comercial, que está elaborado a base de glifosato en los cultivos y especialmente en el monocultivo de la caña de azúcar”, indicó.

Morales agregó la importancia de “volver la mirada a las prácticas ancestrales”, que consideró es una de las mejores vías para rescatar suelos, agua, biodiversidad y aire. Así también, cambiar la percepción que lo “químico es mejor”, para erradicar maleza, madurar frutos o evitar las plagas de cultivos.

“No tenemos la capacidad -entender- el porqué crece en sí, esta maleza entre los cultivos, es más fácil quemarla con un líquido que tratarla por otros medios menos agresivos o contaminantes. Entonces, debemos dar una oportunidad a la tierra y enfoquemos la vista en la agroecología y la permacultura, que son sistemas que van de la mano que no daña el medio ambiente, la biodiversidad que existe alrededor de los cultivos y la salud de la población no se ve comprometida”, opinó.

Sobre los efectos tóxicos del Glifosato y herbicidas que tienen a la base ese químico, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y México, son algunos de los países que los han prohibido por sus efectos nocivos en abejas y la biodiversidad del campo y la salud de la población.

Además, han sido calificados como agrotóxicos “Potencialmente Cancerígeno para los Seres Humanos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en al año 2015.

”La tercera causa de muertes hospitalaria de hombres en El Salvador, es el tema de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), y la quinta causa en mujeres; y que hay una vinculación según lo plantea el Instituto Nacional de Salud (INS), entre la enfermedad Renal Crónica y el uso de los agrotóxicos; pueden haber otras vinculaciones, pero la principal es el uso de los agrotóxicos se asocia a la ERC, hay suficiente investigación científica que plantea esta relación”, manifestó Luis González, del equipo coordinador de la UNES, que integra la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

Asimismo, recalcó que de algunos estudios de campo realizados han podido establecer que de las 52,000 manzanas de producción de caña de azúcar en territorio costero-marino los casos de la ERC, tienen origen en esta área de producción agroindustrial.

“Ahuachapán Sur, Sonsonate Sur, y gran parte del departamento de La Paz y Usulután, donde hay cultivo de caña de azúcar y aplicación de glifosato, que históricamente en el pasado había cultivos de algodón, hay bastante casos de Enfermedad Renal Crónica y enfermedades vinculadas a los agrotóxicos y esto es importante, porque últimamente se ha establecido que existen otras patologías vinculadas al sistema reproductivas y órganos blandos del cuerpo como el hígado, páncreas, riñones y cerebro. Y no olvidemos, en Estados Unidos, existen demandas millonarias contra Monsanto Bayer, por tipos específicos de cáncer vinculados al uso del glifosato”, agregó González.

En cuanto a las alternativas como la agroecología o permacultura frente al uso abusivo de los agrotóxicos es una variable que puede devolver la biodiversidad a los ecosistemas, consideró, Daniel Morales, miembro de la Asociación Ecológica de Permacultores y Permacultoras del municipio de Suchitoto, Cuscatlán de la Mesa de la Soberanía Alimentaria.

“La permacultura es la sincronización de dos palabras que tienen que ver con permanencia y cultura, o sea, trabajamos con tres éticas creada por el australiano, Bill Mollison, que se aplica en tres estadios, el primero el respeto a la “madre tierra”, el segundo es el cuido de la gente y estar en armonía con otras especies con la que convivimos y la tercera es el uso racional y distribución equitativa de los recursos, o sea, no sacar más de lo que necesitamos, no es la visión mercantilista hacia los recursos naturales”, observó Morales.

La tecnología de semillas modificadas genéticamente para mayor producción y la aplicación de agrotóxicos persistentes en el medio ambiente para combatir las plagas usuales de los cultivos, no es suficiente argumento para no abordar la Permacultura como modo de producción, señaló Morales, al considerar que el alto costo será en la salud de las poblaciones y la contaminación en los bienes naturales.

“Nuestra semilla nativa es la que viene evolucionando juntamente con la especie humana y se adapta a las condiciones de clima, agua, presión atmosférica en la que ella se desenvuelve. Esta es la mejor semilla, es cierto su rendimiento no es industrial pero dará frutos y estamos conscientes que vamos ingerir alimentos que no van a modificar nuestros genomas y tampoco alterar la salud. Un monocultivo no es natural, de hecho es contraproducente, la naturaleza es incluyente con muchas especies y el desorden que creen que tiene la naturaleza, es un orden perfecto de coexistencia”, puntualizó Morales.