Las pl(c)azas fantasmas y EE.UU.

A nuestro alrededor los números no nos dicen nada, pero pronto sabremos el monto exacto de las pl(c)azas fantasmas que serán un buen menú para el diagnóstico del futuro de la Asamblea Legislativa; con atención seguimos ese capítulo que parece un guion cinematográfico.

La asociación de pl(c)azas fantasmas y EE. UU. viene a cuenta por el recién nombramiento del diplomático Ricardo Zúñiga designado por EE. UU. de la administración Biden para supervisar el Triángulo del Norte en Centroamérica, el cual según un (fragmento del) Tuit el Secretario de Estado Antony Blinken… el designado servirá como enviado especial en los esfuerzos del Departamento de Estado para mejorar las condiciones de vida en Centroamérica y fortalecer la cooperación para implementar la estrategia regional de la administración para manejar la migración…

Me parece excelente la iniciativa de diferenciar las plazas verdaderas de las falsas, pero existe otro objetivo posible: la retroactividad y conjunto de otros sistemas, por ejemplo la formación de caravanas de Centroamérica hacia EE. UU.; parece un nexo político en cada evento electoral en el territorio del Tío Sam, coinciden las migraciones con la imagen creada en medios de comunicación orientando la opinión pública, además la segmentación migratoria en niños enviados solos parece una acción planificada por mafias internacionales… ¡muy extraño!

La corrupción con las pl(c)aza fantasma no solo debe limitarse a la Asamblea Legislativa, veamos los antecedentes gubernamentales durante la pandemia: el bono de $300 con DUI reproducido miles de veces, los 63 hallazgos de la CCR en el Hospital CIFCO, los montos discrecionales de las partidas secretas, la reserva de información sobre las estadísticas de la pandemia o los casos de Centros de Contención en marzo 2020 etc. la corrupción mata, la corrupción asesina cuando no hay medicinas o seguridad, cuando existen a diario desaparecidos, existe con acciones ilegales electorales al privar a los partidos políticos de su deuda política, promover desde el Estado la comunicación a favor del partido oficial, negar el FODES, etc. o sea vemos fantasmas por todos lados no solo en la Asamblea sino en todo el panorama de la realidad.

Necesitamos a los Caza Fantasmas para que atrapen a los coyotes que organizan caravanas y abandonan a nuestros compatriotas en el desierto, también a los otros que se enriquecen con dinero del pueblo en estos momentos. Las pl(c)azas fantasmas deben actuar ahora, antes que el Mesías de las promesas toque fondo en nuestros pobres bolcillos.

