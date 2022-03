Las medidas de Bukele son “débiles”, dice economista

Redacción Nacionales

De las 11 medidas anunciadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, dos están enfocadas en suspender por tres meses los impuestos del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE), de $0.16; y el de la Contribución al Transporte (Cotrans) de $0.10, restando en total $0.26 al precio por galón de gasolina. Sin embargo, dichos montos ya están destinados para la pensión de veteranos de guerra y subsidio al transporte público, por lo que, el GOES deberá buscar una fuente de financiamiento para cubrir esas responsabilidades.

Según el economista César Villalona en estos tres meses que el Gobierno pausará el pago del FEFE y COTRAS, el monto dejado de percibir será un aproximado de 24 millones de dólares. Si bien, el GOES reducirá $0.26 centavos en cada galón de gasolina, la medida a juicio del economista “es poco significativa”, ya que las tendencias en los combustibles son al alza, dependerá como se desarrolle la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ante ese marco, las diputadas efemelenistas, Anabel Belloso y Dina Argueta, propusieron meses atrás que se suspendiera el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a aquellos que consumieran gasolina hasta $40, pues este impuesto es el más significativo. El IVA va implícito en un 13% del precio total de cada galón de combustible. Con los precios que ahora rondan, los salvadoreños podrían ahorrar hasta $0.50 o $0.60 centavos. El economista afirmó que aún no se tiene claridad de dónde saldrán los montos para darle la pensión a los veteranos y para garantizar que no suba el precio en el pasaje del transporte público, “porque le está quitando dinero a los transportistas”. En los tres meses, el GOES dejará de percibir aproximadamente $13 millones en concepto de COTRANS y $11 millones en el impuesto FEFE.

Según dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, la fuente de financiamiento será por medio de gasto corriente.

La tercera medida es un despliegue de inspectores de la Dirección de Minas e Hidrocarburos, para garantizar, calidad, tipo y cantidad exacta de los combustibles. La cuarta es una Ley de Sanciones por abuso de comercio de los derivados de hidrocarburos. A juicio del economista, estas medidas no beneficiarán en nada, pues solo serán inspecciones e imponer sanciones si así se requiere.

La medida que estará enfocada en la tarifa del transporte colectivo, en la que no se podrá cobrar más del pliego tarifario, se puede deducir que “no les podría pagar”, pues si aseguran que lo sacarán de otra fuente de financiamiento. “No tendría que amenazar con inspectores y policías (a los transportistas)”, detalló Cesar Villalona.

Sobre la medida de quitar el arancel a 20 productos de la canasta básica, Villalona dijo que algunos de esos productos se importan de Centroamérica y no tienen un arancel alto, como la cebolla o el chile, “eso se trae de Centroamérica”, pero “eso no paga arancel, porque tenemos tratados comerciales con la región, lo mismo pasa con la papa, tomate, repollo. Los fertilizantes si pagan arancel, pero eso no tienen mucho impacto en términos de recaudación”, comentó.

A manera de ejemplo, expuso que un país que genera cerca de $6mil millones en ingresos, en aranceles no genera más de un millón de dólares con esos 20 productos. “Eso no va a tener impacto ni en la reducción de ingreso en el Gobierno y tampoco tendría una reducción en los precios en los compradores”.

A criterio de Villalona las medidas anunciadas por Bukele son “débiles”. Empero, indicó que las únicas cosas concretas, son los impuestos del FEFE y COTRAS, pero su impacto es muy bajo. “No anunció medidas para recortar gastos innecesarios como propaganda o Fuerza Armada”.