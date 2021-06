Lamentan decisión de restringir acceso a residencia permanente a tepesianos 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que los usuarios del estatus de protección temporal (TPS) no son elegibles para la residencia permanente; ante esto, legisladores de diversos partidos políticos en la Asamblea Legislativa reaccionaron.

Tal es el caso del diputado de GANA, Guillermo Gallegos, quien dijo que la Corte Suprema del país norteamericano tendrá sus razones, “son políticas migratorias, no solamente El Salvador tiene TPS, sino que tienen otros países y habrá que respetar este tipo de decisiones tristes por los compatriotas, ojalá ellos puedan seguir prorrogado el TPS que las mismas siglas del TPS es una residencia temporal y hoy han decidido no darla permanente pero no podemos hacer nada ante una decisión del congreso”.

Reynaldo Cardoza, del PCN, dijo que confían en que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pueda hacer algo al respecto, porque al juicio del pecenista, Biden “ha apoyado a los migrantes”. Cardoza lamentó la decisión de la Corte Suprema estadounidense en el sentido se pronunciarse en contra de los “amigos y hermanos tepesianos”.

Cabe recalcar que el TPS es una residencia temporal para migrantes de países como Honduras, Haití, El Salvador y África. Pero un gran número de amparados bajo ese mecanismo de residencia son salvadoreños. De hecho, Cardoza afirmó que eran 192,000 salvadoreños.

La Corte estadounidense toma esta decisión en medio de una tensión diplomática existente entre El Salvador y Estados Unidos, por los hechos ocurridos el primero de mayo y el deterioro que se ha incrementado en los últimos días. Ante ello, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró que la decisión de una Corte “es independiente al tema de relaciones bilaterales entre dos países”.

Estas decisiones surgen a un poco más de un mes en que la Asamblea oficialista de El Salvador destituyera a cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como del fiscal general de la República.

Aunque no es una decisión expresamente del presidente Biden, esto genera preocupación en los miles de salvadoreños amparados bajo este sistema, así como de los salvadoreños que están en el territorio y tienen algún familiar en EE.UU. y que son el sostén del hogar. El presidente norteamericano, Joe Biden, en campaña electoral, informó que podría ayudar a las personas que se encuentran bajo este y otros sistemas de permanencia temporal a resolver situación.