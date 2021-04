La visa e infraestructura, ventajas de San Salvador sobre Mayagüez

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

A criterio de un alto dirigente deportivo que estuvo muy cercano a la reciente visita que realizó a esta capital una misión de Centro Caribe Sport, “El Salvador tiene dos ventajas que pueden pesar en el Comité Ejecutivo de esta organización, a la hora de votar por la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022”. Se trata de la visa que el Estado de Puerto Rico exige a todo extranjero para entrar a este país, mientras que para ingresar a El Salvador basta el pasaporte y no traer antecedentes policiales. En el caso de la visa no es algo práctico, de hecho o derecho, porque el Estado de Puerto Rico se reserva el derecho de aprobarla o no.

Significa que en determinado momento una negativa puertorriqueña, podría privar de uno, dos, tres o cualquier cantidad de atletas, técnicos, árbitros o delegados a “x” delegación. Además y en el caso de las islas caribeñas, sí en la ruta a El Salvador, tienen que pasar por algún aeropuerto estadounidense, el riesgo de negación es mayor. En cambio para ingresar a El Salvador esa posibilidad es muy remota, porque es suficiente el pasaporte, siempre y cuando venga sin cuentas pendientes.

En el marco de las aspiraciones para obtener la sede de los juegos antes mencionados, el alto dirigente deportivo, -que pidió mantener en reserva su nombre para no influir sobre el Comité Ejecutivo de la Centro Caribe Sport-, filtró que otro handicap para El Salvador lo constituye la infraestructura deportiva. En este aspecto, dice, “regionalmente se maneja que la capital salvadoreña tiene en su mayoría, mejores instalaciones que el municipio de Mayagüez”.

También El Salvador cuenta a su favor con que internacionalmente se tiene el concepto sobre la responsabilidad y profesionalismo salvadoreño en materia de organización. En favor de Mayagüez hay que decir que turísticamente Puerto Rico es promocionado como “La Isla del Encanto”, pero en estos Juegos no hay mucho espacio para hacer turismo, importando más lo deportivo.

Teniendo sobre la mesa todos los insumos teóricos y visuales recabados en Mayagüez y San Salvador, el Comité Ejecutivo de la Centro Caribe Sport, antes ODECABE y que preside el dominicano, Julio Diaz, se reunirá en los próximas días para llevar el punto a votación. También se votará por las fechas para la celebración de estos XXIV Juegos que, por motivos de la pandemia, terminan juntándose con los Centroamericanos de Santa Tecla 2022, que originalmente y de acuerdo al Ciclo Olímpico estaban programados para este año, pero que por los estragos del Coviv hubo que posponerlos. No se sabe si la votación del Ejecutivo de la Centro Caribe Sport será virtual o presencial, pero sí determinante para que el ganador entre San Salvador y Mayagüez ponga manos a la obra, lo antes posible, para trabajar en todo lo que ofrecieron y prometieron en el marco de sus aspiraciones para recibir a los miles de protagonistas de la máxima fiesta deportiva olímpica regional.