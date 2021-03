La violencia obstétrica en conversatorio “Mujer y literatura salvadoreña”

LA VIOLENCIA OBSTRÉTICA EN CONVERSATORIO «MUJER Y LITERATURA SALVADOREÑA»

Por: Coordinación de Prensa, Dirección General de Comunicaciones Institucionales Ministerio de Cultura

El testimonio de la autora Hiliana Turcios busca concientizar y cambiar el trato hacia las mujeres en el sistema de salud público.

El Ministerio de Cultura, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Alianza Francesa desarrollaron un conversatorio literario para hablar sobre la obra de Hiliana Turcios.

El conversatorio se realizó el 11 de marzo y giró en torno a la obra “Duelo silencioso”, de Turcios, ganadora en la categoría Testimonio en los Juegos Florales 2020.

Turcios relata en su obra lo que vivió en 2014, en un centro hospitalario del sistema de salud público con su “segundo embarazo, y sobre toda la negligencia y violencia obstétrica que desencadenó en aborto inevitable y que estuviera una semana hospitalizada”.

“Necesitaba hablar y denunciar estas cosas, y yo lo empecé en el silencio, primero con mi trabajo escénico. Como estatuista tengo un personaje de la mamá con su bebé y muchas mujeres que han pasado por eso me agradecían, me reafirmaba que tenía que llevarla a algo más[…] Yo ya tenía un escrito, cuando salí del hospital lo escribí como terapia y cuando me enteré que había un concurso literario en testimonio, dije: voy a trabajar mi propia experiencia”, relató.

Félix Huezo, encargado de la mediateca de la Alianza Francesa, dijo que hace unos meses conoció “la historia de Hiliana Turcios a través de una entrevista que le hicieron en un periódico. Hiliana decidió vivir su duelo de manera muy personal por medio de las artes, personificó en lugares públicos a una mujer con un niño en brazos con la técnica del estatuismo y escribió el relato. El caso merece ser leído”.

Durante el conversatorio, la moderadora y a la vez coordinadora de los Juegos Florales, Krisma Mancía, preguntó a la autora cuál es la intención de su obra.

“Mi sueño es que el sistema de salud público nos dé un trato digno y humano a las mujeres, no es agradable llegar a una camilla ginecológica y que te traten mal. Yo quiero decir con esto ya basta, somos seres humanos y merecemos respeto”, respondió la escritora.

La obra de Turcios será editada por la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI) a finales de este 2021, para que el público conozca su historia.

La directora de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura, Kenny Rodríguez, expresó: “Uno de los objetivos del conversatorio es que se conozcan a las mujeres autoras que participan en los Juegos Florales y que han resultado ganadoras, que se conozca su obra, que es de calidad y es que una obra bien lograda, logra proyectar el trabajo que hacen en su calidad de escritoras partiendo de experiencias propias que ellas han traducido a la literatura”.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Nacional e Internacional de los Derechos de la Mujer