La verdad se impondrá a las mentiras oficiales

Vivimos momentos difíciles en nuestra sociedad atacada por el COVID-19, ahora ese virus es endémico según la OMS (en otras palabras será estacional, como el Zika, Chikungunya, Dengue, influenza, que podrá regresar a cualquier nación en forma habitual y no desaparecer nunca etc.) pero peor que el COVID-19 ha sido el manejo de la pandemia, una situación colmada de mentiras, comunicando temor, represión, odio entre otros. En este escenario nos encontramos el descenso de asesinatos y que no es casualidad sino producto de la tregua entre el Gobierno y las pandillas; el panorama es un desastre de credibilidad, recordamos el comunicado de la Sala Constitucional del 24 de agosto de 2015 “las organizaciones criminales antes mencionadas realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra la autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas (…)”. “La Sala concluye que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18 y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de soberanía del Estado (…)”, así nos encontramos en un escenario de exposición peligrosa, la condena a gobiernos anteriores por esos pactos con delincuentes es implacable, pero ahora la Administración Bukele las ejecuta, así lo ha denunciado el diario digital El Faro. ¿En quién confiar ahora?, ¿quién defiende los preceptos constitucionales?, ¿es realidad que ahora vivimos en el país con cero homicidios? Debemos considerar que el COVID-19 es endémico bajo otra óptica y el pacto de GOES-Pandilla como un grave peligro a la República.

En una reseña anterior mencioné lo siguiente: “En 1941 el presidente Franklin D. Roosevelt afirmó que ansiaba la llegada de un mundo basado en cuatro libertades esenciales: “La de ser libre para decir lo que uno quiera, la de ser libre para profesar la religión que cada uno prefiera, la de verse libre de la necesidad y la de verse libre del miedo”. -Pág 336 La audacia de la esperanza/ Barack Obama-, tal parece que “la necesidad y el miedo” son las premisas de las otras, esas palabras nos reflejan nuestra realidad, pero debemos superarlo. Nadie puede suprimir nuestras libertades constitucionales, ellas son producto de valientes generaciones anti dictaduras, la verdad se impone cuando defendemos nuestros derechos ciudadanos.

