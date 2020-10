“La verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo”: Juan Cortés, técnico de Alianza

Orbelina Rivera

@DiarioCoLatino

Equipo que estrena técnico gana partido. Frase que se ha cumplido con el entrenador Juan Cortés, del cuadro de Alianza Fútbol Club, que en las dos jornadas del inicio del torneo ha logrado dos victorias con el mismo marcador, siendo uno de los equipos que ha sumado seis puntos y seis goles.

El entrenador capitalino manifestó al final de la victoria contra el AD Chalatenango, que los duelos no han sido fáciles, pero que sus jugadores han logrado responder de manera positiva y cumpliendo con el trabajo que realizan en la semana. “La verdad fue muy trabajado el partido, creo que a partir de la expulsión tempranera se pusieron el traje de trabajo y cumplieron con lo mandado hacer en la cancha”.

Cortés también manifestó que sus jugadores, “Están con la actitud cuando los tipos de partido se plantea así, uno tiene que trabajarlos, sabemos que tenemos jugadores de buena calidad, pero la actitud no se puede negociar, y ahí se demostró, con un jugador se trabajó el partido, y se fue práctico como tenía que serlo (…) y muy contentos con el resultados”, manifestó el entrenador albo.

Sobre la calidad de integrantes con las que cuenta el plantel “blanco”, el entrenador español expresó: “Se tiene buenos jugadores, se tiene una idea de juego buena, pero, obviamente, no solo se gana con eso, se necesita actitud, compromiso, y que los jugadores crean en lo que hacemos”, expreso Cortés.

El timonel albo confirmó que: “La verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo, más allá del resultado que puede parecer abultados, me quedo con muchas cosas como, sobre todo, en las jugadas a balón parado que venimos dándole importancia, y que lo hicimos bien, así que hay muchas cosas que hay que mejorar sin duda, uno no tiene que conformarse, pero me quedo con buen sabor de boca en este inicio de torneo”, concluyó el estratega del Alianza FC.

Los “albos” enfrentarán en la tercera fecha al Atlético Marte, en el derbi capitalino, en el Monumental Estadio Cuscatlán.