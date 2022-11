La ultraderecha de España lleva a cabo protesta multitudinaria en Madrid

Madrid/Sputnik

Una protesta masiva contra el Gobierno español, organizada por el partido ultraderechista Vox, se llevó a cabo en Madrid este domingo.

Los manifestantes exigen la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuyo mandato, aseguran, es incapaz de mantener a los ciudadanos españoles a salvo de la crisis económica y de la subida de los precios de la electricidad, los combustibles y de la canasta básica.

«Toda una generación no puede echar raíces y formar una familia en este país (…) los trabajadores y sus familias no pueden pagar la cesta de la compra, las facturas de electricidad y de combustible. ¿Y quién lo sufre? Ellos (el gobierno) no sufren», dijo Rodrigo Alonso, secretario del sindicato Solidaridad.

Los manifestantes también se pronunciaron en contra de la decisión del Gobierno de sustituir el artículo del código penal «sedición», con el que fueron condenados muchos líderes del proceso independentista catalán, por el artículo «desórdenes públicos agravados», que supone una reducción de la pena máxima de 15 a 5 años de prisión.

La policía informó a Sputnik que participaron en la manifestación unas 30.000 personas. Sin embargo, los organizadores afirman que salieron a las calles de la ciudad más de 80.000 personas.