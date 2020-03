La UES comprometida con sectores vulnerables del país

Joaquín Salazar

El alcohol gel se ha vuelto indispensable para las manos salvadoreñas, sobre todo, en este momento de crisis por enfermedades que se transmite por contacto, por lo que el cuido y protección es indispensable para evitar posibles contagios a enfermedades, como es el reciente casos del coronavirus COVID19. En medio del caos que ha generado un desabastecimiento a nivel general de este producto.

La Universidad de El Salvador dentro sus funciones que tiene establecido como parte de la proyección a la sociedad, y retornarle a la sociedad lo que ha invertido en la formación de sus profesionales, se ha puesto a disposición en la elaboración de alcohol gel que permita distribuir a la sociedad salvadoreña sobre todos a los más vulnerable, para prevenir el contagio de la enfermedad del coronavirus COVID19.

Para la elaboración del alcohol gel, el Alma Mater ha puesto a disposición no solo el laboratorio de la Facultad de Química y Farmacia, sino también el de Ciencias Naturales y Matemáticas, y el de las dos facultades regionales de Santa Ana y San Miguel. Lo que busca el Alma Mater es “Que permita contrarrestar, en la medida de lo posible, el desabastecimiento que tiene el mercado local. Hay algunas empresas que sin escrúpulos están elaborando este tipo de antiséptico de forma irregular, sin los requerimientos mínimos para convertirse como antiséptico, en el mercado negro se está vendiendo productos que no reúnen la características, tenemos un cuerpo de científicos en esta materia”, sostuvo el rector de la Universidad, Roger Arias.

El rector agregó que uno de los componentes de la fabricación del antiséptico que se ha escaseado en el mercado es el carbopol que da la viscosidad al producto. Se están buscando sustitutos, pero se está evaluando también distribuirlo como un spray. No obstante, la Facultad de Química y Farmacia produce un promedio de 160 galones diarios, con un personal de ocho trabajadores.

“Estamos evaluando ahorita activar el laboratorio de Ciencias Naturales y el de oriente y occidente para aumentar la producción. En el transcurso del día se evalúa las posibilidades (…) la Universidad no está vendiendo alcohol gel, no es esa la visión y la naturaleza de ser. No vamos a hacer negocio de las necesidades de la población”, aclaró Arias.

Y es que para la fabricación del alcohol gel se tiene el apoyo de las ONG, como Visión Mundial, que ha dado insumos para la fabricación de estos productos. Visión Mundial distribuye el producto a través de las alcaldías municipales del país.

De igual manera, el sector de transportistas se han sumado a esta iniciativa, entregando los insumos, y la UES fabrica el producto que distribuyen en los autobuses para la ciudadanía.

“No vamos a cobrar nada, esta universidad se debe al pueblo y vamos a trabajar para prevenir cualquier contagio en la población”, acotó.