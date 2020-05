La sangre fría de Carlos de los Cobos para vender humo

Por: Rolando Alvarenga

Cuando uno piensa que el fútbol salvadoreño ya tocó fondo y que ya no habrá nada nuevo que le devuelva el honor y orgullo patrio, viene Carlos de los Cobos, seleccionador nacional, con increíble sangre fría al afirmar que: “México, Honduras y El Salvador son los favoritos para ir al Mundial”.

Y es que el técnico mexicano expresó lo anterior en el Programa Extra Liga de la Radio América, de Honduras; por lo que, cuando vi el titular de la sorpresiva noticia, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, ¿y qué fecha es hoy?, porque no es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Además, todavía no me cae el veinte de dónde, y a partir de qué, este “norteño” sacó semejante disparate, dejando por fuera a rivales del calibre de Costa Rica y Estados Unidos.

Por mi parte y con los tacos sobre la tierra, El Salvador, aparte de mostrar su garra, su indio y su coraje, no tiene mayores posibilidades de lograr un boleto al Mundial de Catar 2022, a menos que hayan más cupos para la CONCACAF. Espero que por mi punto de vista frontal, no me vayan a reaccionar diciéndome que “usted es negativo, antipatriota, pesimista y un resto de adjetivos”. ¡Para nada! Como gato viejo de estar siguiendo este fútbol y el regional, puedo sostener con realismo y podemos apostar que El Salvador no asistirá ni a este, ni a los próximos mundiales y menos a Juegos Olímpicos.

¿Por qué? Porque su profesionalismo es pobre, mientras el resto de países trabajan integralmente

en la ruta al crecimiento y posicionamiento internacional.

A lo mejor De los Cobos se disparó con semejante afirmación por dos razones: para venderle humo a los federativos con el fin de mantener su jugoso contrato económico, cuyo monto nunca revela la Federación, y levantar la moral para hacer volar a sus chicos en una misión cuesta arriba que, como siempre, se perfila para otra pesadilla.

Hay que ser serios y no hacer soñar a una noble afición que ya suma 38 años de frustraciones sin volver a un mundial. Es mejor poner los tacos sobre la grama y jugar la eliminatoria de la mejor manera posible, tratando de sorprender a los grandes favoritos, pero no mentir con que se clasificará, para que la afición muerda el anzuelo y llene las instalaciones del Monumental. ¡A otro chucho con ese hueso!